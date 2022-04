Profissionais iniciam etapa de colocação de laje na nova Creche de Bulhões em Porto Real

Matéria publicada em 26 de abril de 2022, 17:10 horas

Porto Real- Nesta semana, as equipes responsáveis pela construção da creche do bairro Bulhões, iniciaram uma nova etapa no local. Segundo a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos de Porto Real, que faz a fiscalização dos serviços, os profissionais estão realizando a concretagem das cintas do segundo pavimento e preparando o local para colocação da laje.

Com a conclusão da obra, a Educação de Porto Real contará com um prédio moderno e que atende aos padrões de acessibilidade. “No projeto da nova Creche teremos adaptações como rampas e corrimãos, e ainda, um elevador voltado para cadeirantes. São ações simples, mas que atendem a nossa comunidade escolar e elevam o nível do ensino no município” analisou Serfiotis.