Programa Coleta de Óleo será ampliado em 33 escolas de Barra Mansa

Matéria publicada em 26 de fevereiro de 2020, 16:20 horas

Barra Mansa- O Programa de Coleta de Óleo, Bonificação e Prêmios do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Barra Mansa (Saae-BM) será ampliado para mais 33 escolas até março. Com isso, o projeto atingirá 67 unidades escolares. No início do ano letivo, as equipes do programa visitaram as escolas que fazem parte da ação e promoveram palestras com os alunos, a fim de demonstrar como é desenvolvido o projeto e qual a importância para o meio ambiente.

Até o momento, 34 instituições de ensino municipais e algumas estaduais participam da coleta feita no município. Deste total, 15 destinam o produto para a Cooperativa Mista de Catadores de Materiais Recicláveis (Coopcat). O gerente do setor de Destinação Final de Resíduos Sólidos e responsável pela Coordenação da Coleta Seletiva, Sérgio Antônio da Silva, explicou que os encontros visam conscientizar os estudantes para que eles levem a informação aos familiares.

– É importante fazer o descarte correto, porque o óleo é um resíduo poluente. Esse produto pode deixar de contaminar a água e o solo. Os alunos sempre fazem a sua parte e levam óleo de cozinha usado nas garrafas pet para o devido descarte. O estudante consciente pode compartilhar o cuidado ambiental em casa, com sua família – informou Sérgio.

O descarte correto do óleo de cozinha usado, além de proteger o solo e as águas, atende o programa social de geração de renda dos catadores de recicláveis e também leva benefícios para as escolas participantes. Cada litro de óleo coletado soma pontos e proporciona às unidades escolares a troca por materiais como itens esportivos, de papelaria e eletrônicos.