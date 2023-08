Programa ‘Comunidades de Angra’ chega ao Morro da Glória II

Angra dos Reis – O Programa Comunidades de Angra chegou ao Morro da Glória II nesta segunda-feira (28). A equipe esteve durante todo o dia na Rua José Cândido de Oliveira e ouviu as principais demandas dos moradores. Reivindicações como a cobertura da quadra e a oferta de mais atividades esportivas e de lazer foram as principais feitas pelos moradores.

– É um projeto muito interessante, pois ouvir as demandas dos moradores é essencial para o desenvolvimento de qualquer comunidade, não apenas a do Morro da Glória II. Hoje, eu tive a oportunidade fazer algumas solicitações, como uma praça, cobertura de quadra e mais ações de lazer para as crianças que moram aqui – comentou o morador Rick Malschinsk.

Nessa primeira fase do programa, a equipe responsável realiza um diagnóstico das necessidades locais, baseado em conversas com moradores e líderes comunitários. Após esta etapa, as principais demandas serão compiladas e organizadas em um plano de ação que será adicionado ao cronograma de projetos e atividades a serem desenvolvidas pela administração municipal.

– É o momento de dialogar, ouvir e entender as demandas dos moradores, por isso a importância da participação da comunidade nessa primeira fase do PCA. Convido a população do Morro da Glória II a participar e apontar seus desejos para a sua comunidade – afirmou Heraldo França, diretor de Gestão do Programa Comunidades de Angra

Os moradores que desejam compartilhar suas ideias e demandas devem comparecer ao local e dialogar com a equipe do programa, sem a necessidade de agendamento prévio ou qualquer tipo de inscrição.

– O projeto permite que os moradores sejam ouvidos e as nossas demandas cheguem às autoridades. Desta forma, as melhorias são feitas sempre ouvindo quem realmente entende a situação da localidade: a própria população – comentou Érika da Silva, moradora da Glória II.

Nesta terça-feira (29), o Programa Comunidades de Angra retorna ao Morro da Glória II para dar continuidade aos atendimentos. Ao todo, o PCA já ouviu mais de 600 moradores e colheu mais de 500 demandas nos bairros visitados.