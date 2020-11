Programa de Diabetes e Hipertensão em Itatiaia reforça a importância do tratamento

Matéria publicada em 25 de novembro de 2020, 10:27 horas

Itatiaia- Marcando o mês de prevenção do Diabetes, os pacientes assistidos pelo Programa de Diabetes e Hipertensão da Secretaria Municipal de Saúde, estão recebendo diversas orientações sobre como se cuidarem durante a pandemia.

De acordo com a Nutricionista e coordenadora do Programa de Diabetes e Hipertensão, Gina Amorim, o tema “Autocuidado em Diabetes em Tempos de Covid 19” tem o objetivo de esclarecer e conscientizar os pacientes sobre a continuidade do tratamento durante a pandemia.

– Nós estamos tirando as principais dúvidas e destacando a importância de se alimentarem adequadamente, de monitorar a glicemia. Muitos tem medo de ir ao médico, ao hospital durante este momento. Nossa finalidade é explicar que o medo do Covid-19 ou a falta de informação possam prejudicar o tratamento do diabetes – explicou Gina.

Para manter a prevenção ao Coronavírus, as reuniões estão acontecendo com no máximo quatro participantes por vez, mantendo o distanciamento e com uso de máscara e higienização das mãos com álcool gel.

O programa

Atualmente o Programa de Diabetes e Hipertensão conta com cerca de 200 pacientes inscritos. O ingresso é realizado por meio de encaminhamento médico, através da unidade de referência do paciente ou por meio do cadastro direto no programa, as segundas e sextas feiras, de 8h ao meio-dia, quando é feita o agendamento de consultas e cadastramento nos grupos.

O acompanhamento dos pacientes cadastrados no programa é realizado mensalmente na Policlínica Municipal, pela equipe responsável. Durante as consultas individuais são avaliadas as condições gerais dos pacientes, como a pressão arterial, glicemia entre outros. Na oportunidade também são repassadas orientações necessárias como, por exemplo, a dieta a seguir.