Programa de recuperação asfáltica começa nesta terça-feira em Itatiaia

Matéria publicada em 4 de fevereiro de 2020, 09:22 horas

Itatiaia – A segunda etapa de asfaltamento da cidade acontece a partir de hoje, terça-feira, 4, pelo bairro Vila Odete, um dos maiores e mais populosos de Itatiaia. No local estão localizadas duas das principais unidades de ensino do município: a Creche Municipal Dr. Roberto Cotrim e a Pré-Escola Municipal Maria José de Aquino.

A Vila Odete conta hoje com 17 vias e todas receberão o serviço. São elas as Ruas Francisco Zikan, Pará, Maranhão, Osmar Amorim, Barbacena, Maria Georgeta Marins Mota, Mato Grosso, Santa Cruz, Vitória, Projetada, Antônio José Pereira, Recife, Santa Maria, Treze de Maio, João Vitorino Vieira, Eupídio Taumaturgo e Avenida dos Expedicionários (trecho da Rua Antônio José).

Desde a última semana equipes da Prefeitura estão realizando um mutirão de limpeza para a preparação do bairro.O serviço inclui capina e varreção e retirada de entulhos das vias públicas.

De acordo com o cronograma, a obra terá início na Rua Maria Georgeta Marins Mota, que será interditada a partir das 09 horas, com o auxílio da Guarda Municipal. Para a realização do serviço será utilizado concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ). A previsão é que o asfaltamento na Vila Odete dure em média 30 dias e logo em seguida a equipe de serviço se dirigirá para outro bairro.

A pavimentação de toda a cidade, bastante aguardada por moradores e motoristas terá investimento de um pouco mais de R$ 26 milhões e seguirá um cronograma estabelecido pela Prefeitura, que contemplará todos os bairros.

Obras

O serviço de pavimentação do município teve início em 2018. Em Penedo, por exemplo, o bairro alto da Fazendinha foi um dos primeiros beneficiados, depois o trabalho seguiu pela Rua São Jorge, no Campo Alegre. Na sequência as intervenções foram para a praça próxima à Escola Sebastião Bernardes seguindo para a Avenida das Mangueiras e Avenida Brasil, também em Penedo.Outras localidades que também receberam as obras de asfaltamento foram o bairro Nova Conquista e parte do Jardim Itatiaia e Marechal Jardim.