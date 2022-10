Programa Família Acolhedora de Resende está funcionando em novo endereço

Matéria publicada em 18 de outubro de 2022, 12:52 horas

Referência no Brasil, programa de Resende segue servindo como inspiração para outros municípios

Resende – O programa “Família Acolhedora” de Resende, ligado à Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos (SMASDH), está de endereço novo. O programa agora está sediado na Avenida Riachuelo, número 236, no bairro Liberdade, com um espaço mais confortável e adequado para receber as famílias. O funcionamento é de segunda à sexta-feira, das 8h às 17h.

Além da recepção presencial, o serviço também conta com número de celular, que pode atender e tirar dúvidas da população. O número é o (24)99232-9664.

O Programa Família Acolhedora de Resende tem como objetivo o acolhimento de crianças e adolescentes afastados de suas famílias por determinação judicial. Neste contexto, a família ou pessoa cadastrada e habilitada pelo programa protege o acolhido, proporcionando um crescimento sadio, com afeto e respeito às suas necessidades. O prazo de acolhimento familiar é de até um ano e meio, conforme o artigo 9º da lei municipal, baseada no ECA.

Visitas de outros municípios

Com 9 anos de existência, o programa “Família Acolhedora” de Resende é considerado uma referência nacional pela experiência, aprimoramentos ao longo do tempo e êxito em cumprir um papel social pautado no altruísmo, na generosidade e no amor ao próximo.

Nos últimos meses, o programa foi visitado por outras seis cidades, que vieram buscar referências para aprimoramento ou até para a criação de um programa semelhante. Como foi o caso da última visitante, Angra dos Reis, no mês passado. Além dela, Caraguatatuba, Barra do Pirai, Itaguaí, Arraial do Cabo e Salete, mas este de forma remota.