Programa Fato Popular agora será transmitido por quatro emissoras

Matéria publicada em 30 de abril de 2021, 19:28 horas

Volta Redonda – O Programa Fato Popular, há 9 anos no ar pelas rádios 88 FM e Adore FM, também será transmitido, a partir da próxima segunda-feira, dia 3, pela Nova Sul Fluminense em AM e FM, tornando-se, além da maior audiência, a maior potência de sinal da região, alcançando 30 cidades com máxima qualidade de som. A área de cobertura das quatro emissoras, em conjunto, envolve três milhões de moradores.

Apresentado por Betinho Albertassi de segunda a sexta-feira, a partir das 6h, o Fato Popular se torna uma rede extraordinária de comunicação. A população já criou o hábito de começar o dia ouvindo o rádio para se informar sobre os principais acontecimentos e, claro, se divertir com toda a descontração do programa.

Agora a responsabilidade aumenta, como afirma o próprio apresentador. “O compromisso com o povo do Sul Fluminense se torna ainda maior. Foi assim que o Fato Popular cresceu tanto e tão rapidamente, buscando melhorar a vida das pessoas da região e apontando o dedo para onde estão os problemas, doa a quem doer”, declarou Betinho Albertassi, que em 2020, inclusive, foi eleito vereador de Volta Redonda.

Serviço: Rede Programa Fato Popular

A partir do dia 03 de maio, às 6h

Rádio 88 FM – Volta Redonda – 88.3

Rádio Adore FM – Resende – 90.5

Rádio Nova Sul Fluminense – Barra Mansa – FM 96.1 e AM 1390