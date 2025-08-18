Programa RJ Para Todos chega a Itatiaia com serviços gratuitos

Itatiaia – O município de Itatiaia receberá nesta terça-feira (19), 9h às 12h, a terceira edição do programa RJ Para Todos, uma iniciativa do Governo do Estado do Rio de Janeiro em parceria com a secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos e de Trabalho, Emprego e Geração de Renda.

O evento acontecerá na entrada da Rua Prefeito Assumpção, no Centro, próximo à padaria Cesta de Minas. As senhas para atendimentos devem retiradas no local, entre 9h e 11h.

Serão oferecidos diversos serviços gratuitos à população, como habilitação de casamento, mediante apresentação do CadÚnico e certidão de nascimento original recente, agendamento para emissão da segunda via do RG, sendo necessário a apresentação de certidão de nascimento ou casamento original e CPF, isenção de taxas para certidões de nascimento, casamento e óbito, emissão da carteira digital de trabalho, além de atendimentos nas áreas de serviço social e nutrição.

O evento também contará com a presença da Carreta do Trabalho, da Secretaria de Estado de Trabalho e Renda, que oferecerá inicialmente 40 oportunidades de emprego para os munícipes, além de serviços como intermediação de mão de obra, orientações do Detran, montagem de currículo, orientações sobre o mercado de trabalho, entre outros.

Na oportunidade haverá atendimentos da Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos, com serviços sociais, do CRAS, CREAS, NADBS e Cadastro Único, além de atividades na área kids .

O prefeito de Itatiaia, Kaio Márcio, comentou a ação.

“Parcerias como essa com o Governo do Estado mostram que estamos no caminho certo, levando cidadania e dignidade às pessoas. Nosso objetivo é facilitar o acesso aos direitos e melhorar a qualidade de vida da população de Itatiaia”, disse.

Estarão presentes também as equipes das Secretarias de Esporte e Lazer, da Agricultura, com doação de mudas e da Saúde, com a tenda da saúde, serviços de saúde bucal e doação de animais.

O programa itinerante programa RJ Para Todos percorre diversas regiões do estado, levando uma estrutura completa de prestação de serviços essenciais, com o objetivo de ampliar o acesso da população, promover cidadania e inclusão social, além de evitar deslocamentos para outras localidades. Em Itatiaia, o programa já foi realizado na Praça da Emancipação, no bairro Campo Alegre, e na quadra de esportes do Centro Comercial de Penedo (Formigueiro).

A secretária municipal de Assistência Social e Direitos Humanos, Érica Menegatti, falou da importância da iniciativa para facilitar a vida da população.

“A ação é uma grande oportunidade para que nossos moradores tenham acesso a serviços importantes sem precisar sair da cidade. Estamos trabalhando para garantir um atendimento digno e eficiente a todos que comparecerem”, finalizou.