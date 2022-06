Programa Saúde na Escola debate prevenção de doenças em Vassouras

Matéria publicada em 24 de junho de 2022, 11:58 horas

Iniciativa da Secretaria de Saúde fomenta debates sobre cuidados com o corpo com alunos da rede pública

Vassouras – Um dia de debates e atividades sobre cuidados em Saúde. É desta forma que alunos do Colégio Estadual Centenário passaram a sexta-feira (24), em atividades promovidas pela equipe de Estratégia Saúde da Família Nelson dos Santos Gonçalves, Santa Amália. Esta ação faz parte do Programa Saúde na Escola, que reuniu alunos com idades a partir de 12 anos, em debates sobre formas de prevenção às doenças.

A iniciativa da Prefeitura de Vassouras, através da Secretaria de Saúde e Ministério da Saúde, visa fortalecer a relação entre a rede pública de Saúde e de Educação no enfrentamento às vulnerabilidades que possam comprometer o desenvolvimento escolar. O programa abrange estudantes desde a creche ao ensino fundamental e EJA (Educação de Jovens e Adultos).

Nas atividades, comandadas por enfermeiros e agentes comunitários, temas como cuidado com o corpo, ganham destaque. Nas abordagens, profissionais de saúde fomentaram debates sobre prevenção quanto ao uso de álcool e outras drogas, violência e acidentes, obesidade infantil e orientações sobre alimentação saudável, incentivo às práticas corporais, além da promoção da Cultura de Paz, Cidadania e Direitos Humanos.

O cronograma das ações também segue com visitas específicas pré-agendadas pela equipe, nas escolas, com a finalidade de garantir a inclusão do Programa no projeto político pedagógico das escolas municipais.

“Nossas crianças precisam ser cuidadas como um todo e o trabalho conjunto entre a Educação e Saúde fortaleceesses laços, garantindo maior rendimento dos estudantes no dia a dia escolar”, completou a secretária municipal de Saúde, Larissa Vieira.

REALIZAÇÕES

Somente este ano o PSE já realizou atividades com alunos das seguintes localidades: Escola Municipal Bento Martins Barbosa, Creche Leon Gilson e Escola Municipal José Carlos de Miranda, Escola Municipal Prefeito Severino Ananias Dias.