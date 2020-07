Programa trata óleo avança em Resende e tem Academia Militar das Agulhas Negras como parceira

Matéria publicada em 24 de julho de 2020, 16:51 horas

Resende – A concessionária Águas das Agulhas Negras conta com mais um importante parceiro no Programa Trata Óleo, a Academia Militar das Agulhas Negras (AMAN). O Exército Brasileiro destinou, no dia 16 de julho, 480 litros de óleo de cozinha usado para reciclagem, um volume significativo considerando que apenas 1 litro de óleo tem potencial para contaminar até 20 mil litros de água e ainda prejudicar todo o funcionamento do sistema de esgoto sanitário.

A AMAN mantém dois restaurantes ativos que servem um total de 12 mil refeições por dia. Em conformidade com os parâmetros legais para reciclagem, o resíduo coletado está sendo destinado para a produção de biodiesel.

A próxima etapa da parceria com a AMAN será disponibilizar alguns ecopontos para recolhimento do óleo de cozinha residencial da Vila Militar.

O Programa Trata Óleo foi desenvolvido pela concessionária Águas das Agulhas Negras em parceria com a empresa Óleo Local Coleta Seletiva, com o objetivo de evitar o descarte irregular do óleo de fritura. Atualmente, o programa atende pontos comerciais do município de Resende e está sendo ofertado, gratuitamente, a geradores em potencial e locais de grande movimentação, como os supermercados, para implantação de ecopontos atendendo à população residencial.

“Águas das Agulhas Negras oferece os recipientes limpos para coleta do óleo e a empresa Óleo Local realiza o recolhimento do resíduo, dando o tratamento adequado para a destinação final. Todas as etapas do processo são realizadas com licenciamento ambiental. O gerador do resíduo é certificado por estar contribuindo com a preservação do meio ambiente e com o funcionamento dos sistemas de saneamento básico”, afirmou o superintendente da concessionária, Gabriel Roberti.

Para fazer parte do programa, os interessados devem entrar em contato pelo telefone (24) 3383-4230 ou (24) 3383-4244.