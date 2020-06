Programação junina está disponível no canal da Smel de Volta Redonda

Matéria publicada em 24 de junho de 2020, 15:56 horas

Volta Redonda- A programação junina está disponível no canal virtual da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer de Volta Redonda. Todos os dias são postados, pelo menos, dois vídeos com atividades adaptadas às danças e brincadeiras típicas das Festas Juninas. A SmelTV atende, principalmente, os alunos dos núcleos da secretaria espalhados pela cidade, que têm crianças a partir de seis anos até a terceira idade. E todos fazem parte deste arraiá online.

Com mais de 1,6 mil inscritos, em menos de um mês e meio de criação, o canal busca inovação para incentivar a prática de exercícios físicos durante a pandemia pela Covid-19. A temática SmelTV na Roça foi lançada na última segunda-feira, dia 22, e fica por três semanas no ar. O prefeito Samuca Silva aplaudiu a iniciativa do grupo que produz a SmelTV. Cerca de 60 profissionais de Educação Física estão envolvidos, além da equipe técnica.

– Sabemos que a prática de atividades físicas é fundamental na prevenção à saúde, mas também sabemos que manter uma rotina diária em casa é difícil. O objetivo da SmelTV é dar suporte para que isso aconteça, facilitando o acesso às atividades com supervisão profissional. E a ideia das aulas temáticas é genial, é mais um atrativo para o público de todas as idades – afirmou Samuca.

De acordo com a secretária de Esporte e Lazer de Volta Redonda, Patrícia Monlevad, a SmelTV foi a forma que a secretaria encontrou para se comunicar com a população nesse período de pandemia.

– Os alunos de todos os nossos projetos podem seguir os conteúdos publicados no canal. E o nosso objetivo é de sempre fazer ações diferentes nas vídeo-aulas para que fiquem cada vez mais atrativas para quem assiste. A SmelTV na Roça veio para alegrar ainda mais nosso canal e o retorno está sendo muito positivo. Nossos profissionais estão dando um verdadeiro show nas aulas – parabenizou Patrícia.

Os professores estão todos caracterizados, com roupas típicas, e atuam em cenário decorado de acordo com o tema junino. Tudo isso para amenizar um pouco a falta que as pessoas estão sentindo das tradicionais Festas Juninas, realizadas anualmente. Movimentos incluídos nas quadrilhas, o pula fogueira, a pescaria, o acerte o alvo são algumas das atividades que foram adaptadas às aulas de vários estilos.

O programa CEM (Crescer em Movimento) já conta com o vídeo “Bricadeiras Juninas”; para o PID (Programa de Iniciação Desportiva), os treinadores criaram o “Futsal Junino”; e os alunos do JAM (Jovens e Adultos em Movimento) podem curtir um treino cardio em ritmo de forró e sertanejo. Além destes, todos os projetos da Smel terão vídeos lúdicos como o MIM (Melhor Idade em Movimento) e PCDs (Pessoas com Deficiência). Mas vale lembrar que a programação gratuita é aberta para toda população. Para se inscrever no canal, basta acessar o link: https://www.youtube.com/channel/UC9ivdqHJ_jw842vzz2oa5Sw.