Matéria publicada em 11 de outubro de 2021, 14:59 horas

Diocese- A programação para o feriado do dia 12, na comunidade eclesial Nossa Senhora Aparecida, teve início no dia 2 de outubro com uma missa de abertura da Festa da Padroeira às 19h, no bairro São João.

A programação continuou com a realização de uma novena e missa entre os dias 3 a 11 de outubro às 19hs, exceto nos dias 3 e 10 que o horário foi às 16h30.

Entre os eventos que estão sendo oferecidos na programação estão a venda de pizza frita entre os dias 2 a 12 de outubro, com as vendas sedo realizadas no pátio da comunidade. E também um almoço da Padroeira no dia 3 entre o horário de 12h às 14h, onde somente será permitido a retirada de marmitex.

Dia de Nossa Senhora Aparecida

Já no dia 12 de outubro, feriado da Padroeira, a programação terá início às 5h com a Missa da alvorada.

8h – Missa Solene

10h – Carreata Solidária com a Padroeira, onde contará com uma arrecadação de alimentos não perecíveis, fraldas geriátricas e produtos de higiene pessoal.

12h – Missa solene com o bispo diocesano Dom Luiz Henrique.

13h – Almoço da Padroeira (somente retirada de marmitex)

14h – Louvor Mariano e Pregação a Nossa Senhora

15h – Terço Mariano cantado e meditado com a participação da comunidade Mater Dolorosa.

17h – Missa Solene