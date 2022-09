Projeto Amigos Especiais completa 10 anos em Volta Redonda

Matéria publicada em 6 de setembro de 2022, 15:29 horas

Volta Redonda- Tornar-se pais é uma tarefa árdua que exige dedicação, tempo, amor e conhecimento, sobretudo, quando se tem um filho especial com Síndrome de Down (SD). Diante da notícia surgem muitas dúvidas, medos e preocupações. Como criar o meu filho de modo a se tornar um adulto saudável e feliz?

Pela interação, apoio, união e acolhimento das famílias de crianças com SD, há 10 anos surgia o Projeto Amigos Especiais em Volta Redonda. Idealizado por um grupo de pais, o projeto que luta pelo direito a inclusão de crianças e jovens com a síndrome na sociedade se fortalece a cada ano. Atualmente com cerca de 90 famílias, abrange as cidades de Pinheiral, Barra Mansa, Barra do Piraí, Resende, Vassouras e São Paulo.

Sem fins lucrativos, o grupo conta com a ajuda de amigos para desenvolver as atividades de terapias e interação familiar, como recreações terapêuticas, palestras informativas e reuniões com profissionais da área de tratamento.

O Amigos Especiais disponibiliza ainda às famílias um grupo no Whatsapp, aplicativo multiplataforma de mensagens instantâneas e chamadas de voz para smartphones, onde é possível a interação de várias formas, com indicações de terapeutas e outras necessidades relacionadas à Síndrome de Down.

O projeto tem como presidente a professora aposentada Dulcinéa Fernandes de Moraes Carvalho e vice presidente, Ana Lúcia Lugão.

– É uma grande alegria poder participar e fazer parte deste grupo tão bacana com pessoas tão receptivas e amigas que lutam por uma causa tão nobre! Em 2012, quando o grupo foi criado, fui convidada a participar do Projeto Amigos Especiais por ter um filho com Síndrome de Down, onde este ano completa 21 anos de idade. Em 2017, fui eleita para assumir a direção do grupo. Sendo assim, passei a me dedicar com mais afinco, sempre trocando experiências com as mães recém-chegadas – disse a presidente.

Com muita dedicação e empenho, há uma década o projeto Amigos Especiais vem mudando a realidade de dezenas de famílias de crianças com SD, promovendo respeito e solidariedade. Seja por meio de mensagens acolhedoras às mães novatas, ou mesmo as de incentivo, orientação e carinho trocadas diarimente no grupo do whatsapp.

A data foi comemorada no último domingo, 04, em uma festa que reuniu as famílias em uma grande confraternização, com sorteio de rifa, brincadeiras, música ao vivo e diversas atividades.

Para ingressar no projeto Amigos Especiais, basta entrar em contado por meio das redes sociais (Facebook – @projetoamigosespeciais) e (Instagram – projeto_amigosespeciais.