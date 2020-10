Projeto ‘Bike Park’ será implantado no Parque do Ingá

Matéria publicada em 28 de outubro de 2020, 17:59 horas

Ciclistas terão acesso a trilhas para diferentes modalidades e ponto central de atendimento

Volta Redonda– O projeto “Bike Park” será implantado no Parque Natural Municipal Fazenda Santa Cecília do Ingá, situado no bairro Santa Cruz, em Volta Redonda. O projeto vai disponibilizar aos ciclistas da região trilhas com diferentes tipos de modalidades e um ponto de atendimento central para que possam descansar das atividades, utilizar o banheiro e beber água.

O Parque do Ingá começou a ser reformado ontem. A implantação do Bike Park inclui ainda um refeitório, área de socialização, estacionamento e um local adequado para os ciclistas poderem consertar as bicicletas em caso de imprevistos. A previsão é que os trabalhos sejam finalizados até dezembro. Ciclista há 15 anos, Jedson Gil, de 42, gostou das novas possibilidades de lazer que a cidade vem criando para os atletas.

– Acho muito importante ações como essa, pois estão diretamente ligadas à natureza, diferente das bikes urbanas. Esse contato permite um tipo de modalidade mais leve e relaxante, além de ser uma opção incrível de lazer – afirmou o atleta.

A obra é financiada através de Termo de Ajustamento com a Companhia Siderúrgica Nacional (CSN). Essa é a primeira vez que a CSN aplicará esse termo em Volta Redonda, sendo a responsável pelo projeto da obra, a compra dos materiais, mão de obra, e toda a estruturação do local.

– Através do diálogo e da parceria com a CSN, conseguimos providenciar mais esse benefício para a população. O incentivo ao uso da bicicleta é importante para a preservação do meio ambiente, e o Parque do Ingá permite essa integração entre o ciclista e a natureza – afirmou o secretário municipal de Meio Ambiente, Marcus Vinícius Convençal.

Além do Bike Park, os ciclistas também encontrarão opções para a prática do esporte no novo Parque Natural Municipal de Volta Redonda e no Revis (Refugio da Vida Silvestre Vale dos Puris). São unidades de conservação que também permitirão aos cidadãos opções de lazer em família, através de seus parques infantis e sedes que disponibilizarão um maior conforto aos visitantes. O Parque do Ingá está aberto ao público, enquanto as aberturas do Revis e do Parque Natural Municipal de Volta Redonda ainda não têm previsão.

De acordo com Marcus Vinícius, a estruturação das unidades foi realizada com a ajuda de uma equipe técnica, formada por atletas que conhecem as melhores opções de trilhas, tanto para outros atletas como para pessoas que pretendem passear como forma de lazer.

– Esses são lugares cercados por belezas naturais, que permitem um maior contato com a natureza e a prática de esportes, como caminhadas e passeios de bicicletas. Podem ser realizadas por famílias, atletas ou qualquer pessoa que goste de estar em um ambiente arborizado – disse o secretário.