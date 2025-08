Projeto CapacITA de Férias forma 80 alunos em cursos gratuitos em Itatiaia

Itatiaia – A Prefeitura de Itatiaia, em parceria com a Secretaria Municipal de Trabalho, Emprego e Geração de Renda, concluiu a edição 2025 do Projeto CapacITA de Férias. Realizada ao longo de julho, a iniciativa ofereceu cursos gratuitos de capacitação em cinco bairros da cidade, mesmo durante o recesso escolar. Ao todo, 114 moradores se inscreveram e 80 concluíram os cursos com aproveitamento, recebendo certificados.

Foram oferecidas 400 vagas distribuídas em nove cursos profissionalizantes e de alta demanda no mercado de trabalho, como Marketing e Vendas, Cozinha Segura, Rotinas Administrativas, Social Media, Gestão de Produção, entre outros.

“Nosso compromisso é ampliar as oportunidades e descentralizar os projetos. O CapacITA de Férias mostra que a Prefeitura está apoiando e realizando todas as ações que promovam trabalho, renda e desenvolvimento humano em Itatiaia. 80 alunos concluíram com êxito os cursos, que os aprendizados abram portas para novas oportunidades aos jovens”, disse o prefeito Kaio Márcio.

As aulas aconteceram nas escolas Joaquim Miguel dos Santos (Maringá/Maromba), Léa Duarte Jardim (Vila Flórida), Campo Belo (Vila Pinheiro) e no Colégio Cenecista Castelo Branco (Centro), sempre de segunda a sexta-feira, no turno da noite. Os cursos contaram com instrutores qualificados e todos atuando de forma voluntária.

“É gratificante ver a população abraçando essa oportunidade com tanta dedicação. Ver cada certificado entregue é lembrar que a capacitação transforma realidades. Estivemos nos cinco cantos da cidade, levando não só cursos, mas esperança e dignidade. Agradeço a cada aluno, voluntário e parceiro que fez esse projeto acontecer”, afirmou o secretário, Felipe Santos.

A administração municipal reforça que novas ações para os próximos meses são preparadas, com destaque para o CapacITA regular com edital que será aberto em agosto, com início das aulas em setembro. Além disso, o Sine Itinerante segue levando serviços, escuta social e qualificação aos bairros de Itatiaia.