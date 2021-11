Projeto ‘Capacitar Hotelaria e Serviços’ está com inscrições abertas em Itatiaia 

Matéria publicada em 10 de novembro de 2021, 18:19 horas

Itatiaia – Estão abertas as inscrições para o processo seletivo do Projeto Capacitar Hotelaria e Serviços. O curso é realizado pela Fundação CSN, no Hotel-Escola Bela Vista e conta com a parceria da Prefeitura de Itatiaia, através da Secretaria de Trabalho, Emprego e Geração de Renda.

O objetivo é oferecer habilitação completa em diversas áreas de hotelaria e serviços, como recepção, cozinha, eventos, garçom, bar e atendimento ao cliente.

Os interessados podem fazer a inscrição através de um formulário disponível no site da Prefeitura, através do link (https://itatiaia.rj.gov.br/…/1520/1520_10112021160241.pdf).

Ao todo estão sendo oferecidas 05 vagas de ampla concorrência para moradores de Itatiaia, o que inclui toda a área Central, Penedo, Maringá, Maromba e os Vales.

De acordo com o edital, o prazo de inscrição segue até o dia 14 de novembro e podem se inscrever pessoas com idade entre 16 e 29 anos, com renda familiar per capita de até 02 salários mínimos estabelecidos pelo governo federal e com Ensino Fundamental completo na rede pública.

No ato de inscrição o candidato poderá selecionar o local onde deseja fazer a prova, podendo ser na Casa do Trabalhador, na Vila Odete, na Escola Municipal Fernando Octávio Xavier, em Penedo ou na sede da Administração Regional de Maromba/Maringá, em Maringá.

Ainda de acordo com o edital, serão classificados os participantes que obtiverem as 05 melhores notas. O resultado do processo seletivo será divulgado no dia 24, após às 18h, no site oficial da Prefeitura de Itatiaia e nos murais da Secretaria de Trabalho, Emprego e Geração de Renda, no Centro e da Casa do Trabalhador, na Vila Odete.

Matrícula

O período de matrícula será de 30 de novembro a 03 de dezembro, das 8h às 12h e das 14h às 17h, na Secretaria de Trabalho, Emprego e Geração de Renda. A finalidade do projeto é contribuir com a inserção, reinserção e permanência de jovens no mercado de trabalho.