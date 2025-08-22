Projeto com cães chega a Barra Mansa para inclusão de pessoas com deficiência

Barra Mansa – Em reunião realizada nesta sexta-feira (22), a vice-prefeita e secretária da Pessoa com Deficiência de Barra Mansa, Luciana Alves, recebeu a coordenadora do Gepac – Grupo de Estudos e Pesquisas em Autismo e Serviços Assistidos por Cães e professora da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj), Vanessa Breia, para a apresentação do curso de extensão em Intervenções Assistidas por Animais com Cães.

O encontro contou ainda com a presença de Grasielle Coimbra Rezende, coordenadora da Casa Azul; do fundador do Instituto Amor de Cão, o adestrador Carlos Sardinha; do inspetor Glécio Fabiano de Moura, da Guarda Ambiental de Barra Mansa; de Carlos Roberto Carvalho, o Beleza, da Secretaria de Proteção e Bem-Estar dos Animais; além de profissionais do CAPSi (Centro de Atenção Psicossocial Infanto-Juvenil).

A iniciativa busca oferecer oportunidades de capacitação para agentes públicos, com o objetivo de implantar um serviço de atendimento voltado a adultos, jovens e crianças nas áreas de saúde, educação e assistência social. O curso combina formação teórica e prática, preparando os profissionais para atuar em Intervenções Assistidas por Animais (IAAs) junto ao público atendido.

A professora Vanessa Breia destacou que o curso já possui aplicação em âmbito estadual e ressaltou a importância de expandi-lo para novos contextos, sobretudo diante da relevância da compreensão da neurodiversidade.

“O projeto de serviços assistidos por cães, iniciado no âmbito estadual com profissionais da saúde, educação, segurança pública e assistência social, vem se consolidando ao longo dos últimos anos e agora chega a Barra Mansa. A proposta é ampliar esse trabalho para o nível municipal, qualificando equipes e oferecendo uma ferramenta inovadora que contribua para a inclusão e a melhoria da qualidade de vida das pessoas com deficiência”, afirmou.

A vice-prefeita Luciana Alves reforçou o compromisso da administração municipal de transformar a iniciativa em um projeto estruturado, considerando as necessidades de novos atendimentos à população.

“Nosso objetivo é colaborar para que esta experiência se transforme em um projeto organizado, capaz de qualificar equipes, preparar servidores e ampliar o atendimento às pessoas com deficiência. Com o envolvimento de instituições locais, poderemos implementar uma ação inovadora que fortaleça a inclusão e promova o desenvolvimento da rede de cuidados”, destacou.