Projeto Conexão Graffiti une jovens artistas de Volta Redonda e da Baixada

Volta Redonda – Estudantes do Instituto de Educação Professor Manuel Marinho, na Vila Santa Cecília, em Volta Redonda, participaram nesta sexta-feira (8) da Oficina de Arte Urbana. A iniciativa da Secretaria Municipal de Cultura (SMC), em parceria com o Centro Cultural da Fundação CSN, contou com a presença dos artistas visuais Jader Mattos e Wendel Dias, além do secretário municipal de Cultura, Anderson de Souza.

Durante o encontro, foram debatidos temas como o conceito da arte urbana, a importância de transformar Volta Redonda em uma galeria de arte a céu aberto e o significado do painel pintado no local, uma obra que celebra a identidade cultural da cidade, trazendo referências à Feira Livre, ao Arigó, aos artistas do hip-hop e às iniciais VR.

O painel, localizado sob o Viaduto Nossa Senhora das Graças, integra o projeto Conexão Graffiti Volta Redonda x São Gonçalo, um intercâmbio cultural que uniu artistas das duas cidades, fortalecendo laços e enriquecendo a cena artística local. A atividade faz parte do projeto “Juntos pela Cultura”, que tem ampliado e valorizado a arte urbana em Volta Redonda.

“Além de transformar Volta Redonda numa galeria de arte a céu aberto, estamos promovendo ações formativas para explicar, principalmente aos jovens, o significado das pinturas e colocá-los em contato com os artistas. Nesta sexta-feira, conversamos com os alunos do Manuel Marinho e, agora, pretendemos fazer uma parceria com a Secretaria Municipal de Assistência Social (Smas) para atender os jovens usuários dos CRAS (Centros de Referência de Assistência Social)”, afirmou o secretário municipal de Cultura, Anderson de Souza.