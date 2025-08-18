Projeto escolar apresenta cultura japonesa a alunos de Barra Mansa

Barra Mansa – Alunos da Escola Estadual Municipalizada Belo Horizonte, no bairro Vista Alegre, em Barra Mansa, vivenciaram uma experiência marcante com o projeto pedagógico “Conhecendo o Japão”. A iniciativa teve o objetivo de despertar a curiosidade e ampliar o repertório das crianças da Educação Infantil por meio da literatura e experiências gastronômicas.

O projeto foi desenvolvido com os alunos do Pré-II D, inspirado no livro “Vovó Viaja e Não Sai de Casa?”, da autora Sylvia Orthof, após a leitura da obra em sala de aula. No enredo, uma avó embarca em incríveis aventuras pelo mundo usando apenas a imaginação, o que despertou nos pequenos estudantes um fascínio especial pelas experiências vividas no Japão.

A professora Lívia Domingos, responsável pela turma, explicou como as crianças reagiram ao conteúdo.

“Eles começaram a compartilhar o que sabiam sobre o Japão, mas logo surgiram muitas dúvidas e curiosidades. Queriam saber se a comida japonesa era gostosa, se o Japão era longe ou perto do Brasil, se os japoneses comiam com a mão e como era a bandeira do país. Foi uma explosão de interesse e vontade de aprender mais”, contou.

Como parte da proposta pedagógica de tornar o aprendizado mais concreto e significativo, a turma visitou o restaurante Tayu, especializado em culinária japonesa, localizado na Avenida Argemiro de Paula Coutinho, no Centro. A atividade foi um verdadeiro sucesso, conforme relatou a professora Lívia.

“A recepção foi impecável. A equipe do restaurante preparou tudo com muito carinho e atenção, respeitando o olhar infantil dos nossos alunos. Cada detalhe foi pensado para tornar essa vivência inesquecível. Além dos pratos tradicionais como sushi, sashimi, makimonos, salmão light e banana com Nutella, eles também prepararam pratos fritos, que surpreenderam e agradaram as crianças. Foi uma experiência rica, divertida e deliciosa”, detalhou a educadora.

Além da vivência gastronômica, os alunos puderam ampliar seus conhecimentos sobre a cultura japonesa, fortalecendo valores como respeito, curiosidade e diversidade. A professora destacou ainda a importância da parceria com a iniciativa privada.

“Foi um privilégio para a turma. Só temos a agradecer aos proprietários do restaurante por abrirem as portas de forma gratuita e tão generosa. Eles entenderam a proposta e abraçaram o projeto junto com a gente”, finalizou Lívia.