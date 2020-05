Projeto estimula brincadeiras em casa durante pandemia de Covid-19

Resende – Semana do Brincar”. Este é o projeto desenvolvido pela Secretaria Municipal de Educação, com o objetivo de reunir crianças de toda a cidade em atividades de lazer em casa. O projeto, que acontece no decorrer desta semana, prevê atividades e brincadeiras lúdicas que realizadas online, através de vídeos que serão postados nas redes sociais como Facebook, Instagram e Whatsapp.

Os vídeos da ‘Semana do Brincar’ foram preparados pelos professores da rede municipal e serão postados no período da manhã ao longo da semana. Na segunda-feira a atividade será ‘Adoleta’; no dia seguinte, as crianças poderão se divertir com a brincadeira ‘Pedra, Papel e Tesoura’; na quarta-feira estão previstas duas lives para o Dia do Desafio; na quinta-feira será a vez do jogo ‘As Cinco Marias’; e no último dia da Semana do Brincar haverá a ‘Amarelinha’.

Outra proposta prevista para a Semana do Brincar é a criação de enquetes nas redes sociais, para mobilizar a comunidade quanto à importância do brincar em família e suas relações com as brincadeiras.