Projeto ‘Fevre ligada no Enem’ tem aulas online durante a pandemia para preparar estudantes

Aulas online foram iniciadas no dia 09 de julho e seguirão até novembro na página da Fundação no Facebook

Volta Redonda– O projeto “Fevre ligada no Enem” teve que se adaptar em meio à pandemia do novo coronavírus para continuar a preparação dos alunos para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Através das aulas online, que foram iniciadas no dia 09 de julho, está sendo possível prestar suporte com as transmissões ao vivo, na página da Fundação no Facebook. Cada aula tem duração de 50 minutos e as datas das transmissões são divulgadas na página com antecedência.

O formato do projeto online acontecerá até o mês de novembro. A diretora pedagógica da Fevre (Fundação Educacional de Volta Redonda), e responsável por coordenar os projetos, Priscilla Carvalho Reis, explicou que diante da pandemia, a Fevre optou pela alternativa virtual para não deixar o projeto morrer.

– Durante as aulas os professores farão uma retrospectiva dos assuntos mais cobrados nas diferentes áreas de conhecimento e discutir atualidades de forma prática, dinâmica e participativa. Elevando com isso a autoestima e promovendo momentos de troca de conhecimentos para que os alunos possam realizar as provas tranquilos e confiantes – disse.

A diretora Priscilla lembrou que a Fevre tem uma equipe de implementação por área, que faz a indicação e convite dos professores. Para este projeto foram convidados profissionais da Fundação e também externos, sendo que o projeto “Fevre ligada no Enem” existe desde o ano passado. Para os alunos se adequarem à nova metodologia de ensino, a diretora lembrou que algumas adaptações foram necessárias.

– A mudança vem desde a preocupação com o preparo do ambiente, onde preparamos uma sala na Fevre adequada para gravação, quanto à adequação da linguagem para o vídeo e o planejamento do tempo da transmissão ao vivo – destacou.

Outro diferencial neste processo online, ressaltou a diretora, é que não há necessidade de fazer inscrição para participar. “É só acompanhar o Facebook da Fevre na data divulgada da live. As datas, os temas e o nome dos professores são divulgados com antecedência no Facebook”, disse.

Na opinião da diretora Priscilla, as aulas online não correm o risco de comprometer o desempenho dos alunos no Enem, mesmo que a maioria esteja acostumado com aulas presenciais.

– Estamos vivenciando um momento novo, para todos. Nós professores estamos nos desdobrando para fazer o melhor atendimento online aos alunos, o momento também exige muita dedicação do lado de lá, visto que os alunos também irão precisam de muita disciplina para dar continuidade no processo de estudo. Porém, nada substitui um professor esse contato faz muita falta e só vamos poder avaliar os resultados do momento que estamos vivendo, mais adiante – explicou.

A diretora lembrou que mesmo não tendo aulas presenciais, a Fevre pretende motivar estes alunos ao longo do curso através da divulgação das lives no Facebook e nos grupos das escolas. Já sobre alguma possibilidade de o curso passar a ter aulas presenciais, a diretora foi unânime em afirmar que ainda não tem previsão para retorno das aulas presenciais.

