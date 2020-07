Projeto ‘Garoto Cidadão’ da Fundação CSN participa de simpósio nacional online sobre os 30 anos do ECA

Matéria publicada em 21 de julho de 2020, 18:45 horas

Volta Redonda- O projeto sociocultural da Fundação CSN, “Garoto Cidadão”, participará nesta semana do VII Simpósio Nacional de Fortalecimento do Sistema de Garantia de Direitos das Crianças e Adolescentes, evento online em celebração aos 30 anos do ECA – Estatuto da Criança e do Adolescente. Os educandos do “Projeto Garoto Cidadão” irão contar como a cultura foi decisiva para que eles ficassem cientes sobre os seus direitos como cidadãos.

Ao lado de especialistas de diversas áreas, os jovens do projeto participarão de três mesas do simpósio, que serão transmitidas pelo Facebook e Youtube, segundo o gerente de projetos da Fundação CSN, Fábio Silvestre. Além da participação dos educandos durante as lives, todas as noites o simpósio será transmitido nas produções culturais do “Projeto Garoto Cidadão” e Centro Cultural Fundação CSN.

Fábio Silvestre participará nesta quinta-feira, dia 23, de uma live sobre a importância da cultura para o protagonismo infanto-juvenil com Gustavo Gomes de Oliveira Ferreira, educando do Garoto Cidadão em Volta Redonda, e William Boudakian de Oliveira, diretor executivo do Instituto Barrichello.

– A cultura estimula todas as potencialidades criativas da criança e do adolescente, por isso é um direito muito importante. Ela constrói um lugar que melhora a estima, ajuda o jovem a se posicionar, se entender como sujeito e a brilhar, seja na dança, da música, artes visuais e outras linguagens – disse Fábio.

Na próxima segunda-feira, dia 27, será a vez de Layene Gonçalves, educanda do Garoto Cidadão Congonhas (MG), contar como o direito à cultura tem influenciado sua jornada. Jerá Guarani, líder feminina da aldeia Tenondé Porã, localizada em Parelhereiros, em São Paulo (SP), e Antonio Eleilson Leite, coordenador da área de Cultura na Ação Educativa, também estarão presentes na conversa.

O projeto

O Garoto Cidadão é um projeto sociocultural de desenvolvimento humano, que proporciona a transformação por meio da cultura para 2.300 crianças e adolescentes. Atua em seis municípios em que a CSN conta com unidades de negócio: Volta Redonda e Itaguaí (RJ), Araucária (PR), Congonhas e Arcos (MG), e São Paulo (SP), na região de Heliópolis. É um projeto produzido por muitas mãos, realizado pela Fundação CSN em parceria com as prefeituras das cidades onde está inserido, patrocínio master da CSN e também de outras empresas.

Programação

Dia 21/07

Tema: Combate à Exploração Sexual de crianças e adolescente por meio da cultura; Ana Paula Semião Souza, produtora cultural no Garoto Cidadão, onde foi educanda;

Dr. David Kerber de Aguiar, Promotor de Justiça no Ministério Público do Paraná;

Lucia Fonseca de Toledo, psicóloga e supervisora de projetos da Fundação CSN.

Dia 23/07

Tema: Protagonismo infanto-juvenil

Fábio Silvestre, gerente de projetos da Fundação CSN;

Gustavo Gomes de Oliveira Ferreira, ex-educando do Garoto Cidadão;

João Vitor Sandoval, aluno do Grupo de Referência do Projeto Guri em Piracicaba;

William Boudakian de Oliveira, diretor executivo do Instituto Barrichello.

Dia 27/07

Tema: Direito à cultura

Antonio Eleilson Leite, coordenador da Área de Cultura na Ação Educativa;

Jerá Guarani, da etnia guarani mbya, é uma das lideranças femininas da aldeia Tenondé Porã e Layene Gonçalves, educanda do projeto Garoto Cidadão.