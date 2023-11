Projeto Gente da FOA aborda experiência do cliente e construção de marca

Volta Redonda – A Fundação Oswaldo Aranha (FOA) promoveu mais uma edição do Projeto Gente, na tarde desta quinta-feira (16), com o tema “A era da experiência: atendimento e construção de marca”. A iniciativa aconteceu no AudiSmart do campus universitário Olezio Galotti, em Três Poços, reuniu funcionários da instituição e teve como principal objetivo encontrar novos caminhos para melhorar a relação de toda a FOA e o Centro Universitário com seus principais clientes, os estudantes.