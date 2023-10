Projeto ‘Leiturar: até debaixo d’água’ acontece em Barra Mansa

Barra Mansa – A Secretaria de Educação de Barra Mansa promoveu, na manhã deste sábado (07), de 9h às 15h, o projeto ‘Leiturar: até debaixo d’agua’, no Centro Educacional Integrado Saturnina de Carvalho e Vieira da Silva (CEI), no Centro. Alunos de cerca de 60 escolas, acompanhados de seus familiares, participaram de atividades como apresentações culturais, contação de histórias e sala de autores com muita interatividade.

De acordo com a coordenadora do projeto Sala de Leitura, Flaviana Serafim, o evento começa a ser pensado no início do ano letivo e é a reunião de todo o trabalho desenvolvido nas unidades escolares. “Para este ano nós escolhemos como tema o livro ‘ABC da Água’, da autora Selma Maria, e a partir dele nós trabalhamos as atividades com os alunos ao longo do ano. Este evento é a culminância de tudo o que realizamos dentro das salas de leitura, sendo uma ação de incentivo e com o objetivo de formar leitores”, explicou Flaviana.

Luiz Furlani, secretário de Governo, prestigiou o evento e destacou o relevante trabalho realizado pelas professoras da Sala de Leitura. “Esse é um momento muito importante para a formação das nossas crianças, pois através desses ambientes de formação literária elas conseguem aprofundar o conhecimento de uma forma lúdica”, disse Furlani.

O secretário da Educação, Marcus Barros, elogiou a organização do evento e aproveitou para agradecer aos profissionais da educação da rede municipal pelo empenho. “Gostaria de agradecer a todos que não mediram esforços para podermos entregar o nosso melhor para as crianças e jovens de Barra Mansa. Também é preciso enaltecer todos os profissionais de educação que participaram da organização. O evento superou todas as nossas expectativas em termos de público e realização. O ano de 2023 tem sido muito importante para a literatura no município. Tivemos o lançamento e a distribuição gratuita aos alunos da rede pública dos livros didáticos ‘Barra Mansa: Cidade da Gente’, que conta a nossa história e trabalha o conhecimento das nossas crianças. Além disso, fomos a primeira cidade a receber o projeto da TV Globo, o ‘Vamos Ler?’, que também promoveu o hábito da leitura junto aos nossos estudantes e moradores”, comentou Marcus.

A vice-prefeita Fátima Lima, que é professora, ressaltou a importância do trabalho em conjunto da Prefeitura, através da Secretaria de Educação, e a parceria das famílias para a formação dos futuros leitores.

– Em nome do prefeito Rodrigo Drable eu parabenizo todos os envolvidos na realização desse projeto tão maravilhoso, pois leitura é vida. Estou encantada com todos os ambientes montados e todas as apresentações. Além disso, reforço que estou muito feliz por ver a participação e o engajamento de todos, principalmente dos pais que estão aqui presentes. Peço que as famílias continuem valorizando a educação e que mantenham a união com a comunidade escolar para que consigamos seguir formando mais leitores. Parabéns a todos os professores pelo trabalho realizado em cada uma das escolas municipais – finalizou Fátima.