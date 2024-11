Projeto leva saúde bucal a crianças de Paraty

Paraty – Até quarta-feira (20), doze dentistas vão realizar a terceira edição do projeto ‘Sorria Paraty’ – ação educativa e efetiva de saúde bucal que atende crianças da rede pública de ensino de Paraty desde 2023. Nesta terça-feira (19), o projeto chega à aldeia indígena de Paraty Mirim; na quarta-feira (20), ao Quilombo do Cabral.

A expectativa é que cerca de 400 crianças sejam atendidas pelo projeto, que oferece informações básicas de hábitos alimentares saudáveis, e ensina práticas de como cuidar dos dentes para combater a cárie, doença que ainda atinge índices alarmantes entre a infância e adolescência no Brasil.

Dividido em oficinas, o projeto mescla educação e combate efetivo à cárie, com o dentista à frente da saúde bucal no local mais frequentado pelo público-alvo, a escola. Os participantes receberão as informações, e, em seguida, será realizado o levantamento epidemiológico da cárie e a análise dos dentes careados, e sendo curetada a estrutura careada, com a utilização do ionômero de vidro, amplamente usado na odontopediatria.

Toda ação é realizada de forma lúdica, com objetos que simulam uma boca com arcada dentária e língua, onde se executam movimentos de uma técnica adequada de escovação.

O evento conta ainda com as informações da cartilha ‘ Por que é importante escovar os dentes?’, desenvolvida pelas dentistas Carla Alciati e Cristina Ortolani e lançada na FLIP (Festa Literária Internacional de Paraty) de 2023.

“Temos que construir uma educação sem imposição, de forma divertida, para que a aprendizagem seja efetiva. É assim que criança aprende, com brincadeira”, explica Cristina Ortolani. Carla Alciati completa: “Nosso objetivo é educar, mas também combater efetivamente a cárie, tentando dar suporte efetivo nos anos seguintes, e averiguar o impacto na população. Inclusive nos pais, a partir do trabalho pedagógico com os filhos”.

As duas dentistas lideram esse projeto pioneiro tanto no município quanto no Núcleo de Promoção de Saúde Bucal da área de pós-graduação da Universidade Paulista (UNIP); o projeto é uma parceria dessa instituição de ensino com a secretaria de saúde de Paraty.

Todos os dentistas que colaboram na ação são voluntários e alunos da pós-graduação da UNIP. O projeto conta ainda com o apoio de seis agentes de saúde da prefeitura de Paraty.

O ‘Sorria Paraty’ é o resultado de uma pesquisa realizada pela dentista Carla Alciati no município de Paraty nos anos 1990, de levar os cuidados bucais à população. Naquela época, o projeto foi vencedor de um prêmio da Universidade Osec, da empresa Colgate. “É um sonho de 34 anos após a pesquisa com a população caiçara, quem me recebeu com tanto carinho, e a quem me dedico também como profissional”, conclui Carla Alciati.