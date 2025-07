Projeto “Mãos à Obra” forma 80 mulheres na construção civil

Volta Redonda – A Secretaria Municipal de Políticas para Mulheres e Direitos Humanos de Volta Redonda (SMDH), em parceria com a Fevre (Fundação Educacional de Volta Redonda), diplomou, nesta quarta-feira (16), mais 80 alunas do projeto “Mulheres Mãos à Obra”. A formatura aconteceu no plenário da Câmara Municipal e reuniu formandas dos cursos de elétrica predial, pintura predial, solda com eletrodos e oxicorte, além de técnicas básicas de construção civil.

Além das alunas e familiares, o evento contou com a presença de autoridades municipais e estaduais, que parabenizaram as formandas.

“O ‘Mulheres Mãos à Obra’ é um sucesso. Tornou-se referência, atraindo delegações de outros municípios e estados para conhecer sua estrutura. Parabenizo as formandas e agradeço o apoio do prefeito Neto, que tornou esse projeto uma nova realidade de vida para centenas de mulheres. Elas ganham autonomia financeira com novas profissões em um mercado valorizado”, afirmou a secretária de Políticas para Mulheres e Direitos Humanos, Glória Amorim. Ela também agradeceu o apoio da Fevre, da Secretaria de Assistência Social (Smas), da Guarda Municipal (GMVR) e da Fundação Beatriz Gama (FBG).

O prefeito Neto também parabenizou as alunas:

“É um orgulho para Volta Redonda ter um projeto que transforma a vida de tantas mulheres. Parabéns a todas as formandas. Podem contar com a Prefeitura. Tenho certeza de que estamos formando profissionais com um futuro brilhante pela frente”, afirmou.

A assessora técnica de Políticas para Mulheres, Kátia Teobaldo, conduziu o cerimonial e homenageou as alunas:

“Hoje celebramos mais que uma formatura. Celebramos coragem, superação e a força de mulheres que decidiram escrever uma nova história com as próprias mãos. Vocês são exemplo de que, quando uma mulher acredita em si, nenhum sonho é grande demais”, declarou.

Orgulho e superação

A oradora da turma foi a arquiteta e aluna do curso de solda, Elisangela Fátima de Paula, que destacou o orgulho de concluir o curso:

“Este momento não seria possível sem o esforço coletivo de muitas mãos. Este curso foi mais que qualificação técnica; foi uma experiência de vida. Aprendemos com o calor do maçarico e com o calor humano que encontramos aqui. Saio com gratidão e orgulho por fazer parte de um ambiente acolhedor e de empoderamento feminino”, afirmou.

Entre os presentes estavam os pais da aluna Ingrid da Silva Freitas, moradores do bairro Santa Cruz. Luiz Roberto de Freitas e Regiane da Silva Freitas não esconderam a emoção:

“Estamos muito felizes. Ela disse que foi um desafio e não sabia se conseguiria até o fim. E conseguiu”, disse Regiane.

Apoio da CSN

Durante a cerimônia, a gerente geral de Recursos Humanos da CSN, Ana Paula Gonçalves, acompanhada da especialista em RH Camila Menchise, anunciou novas oportunidades para as formandas:

“A CSN já contratou mais de 20 mulheres do projeto e está de portas abertas para novas participantes. Elas poderão concorrer a vagas qualificadas, como soldadoras, pintoras e pedreiras. Estamos valorizando a mão de obra feminina”, afirmou, destacando que já recebeu várias fichas de inscrição para os processos seletivos.