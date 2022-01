Projeto “Música na Feira” realiza sua primeira edição do ano na Feira Livre de Resende

Matéria publicada em 5 de janeiro de 2022, 17:41 horas

Evento musical será a partir das 10h, com apresentações de Gabriel Gonçalves e os Kharas

Resende- A Prefeitura de Resende, através da Fundação Casa da Cultura Macedo Miranda, realiza a primeira edição de 2022 do tradicional projeto “Música na Feira”, neste próximo domingo, dia 9. O evento musical começará a partir das 10h, durante a Feira Livre do Parque das Águas.

As atrações deste domingo ficam por conta do cantor Gabriel Gonçalves e da banda Os Kharas, que irão entreter a população que frequenta a Feira Livre do Parque das Águas. Os frequentadores da Feira Livre podem comprar produtos de hortifruti e laticínios, além de consumir pastéis, acarajé, sanduíches, entre outros. E também os artesãos estão frequentemente com um espaço para comercializar seus produtos.

O presidente da Fundação Casa da Cultura Macedo Miranda, Thiago Zaidan destaca que o “Música na Feira” está retornando após uma pequena pausa devido ao período das festas de fim de ano.

-O projeto “Música na Feira” já se tornou tradicional em nosso município e de muito sucesso entre o público. E por conta da pandemia da Covid-19 precisou ser interrompido por um tempo, mas já retornamos para proporcionar mais uma opção de lazer e cultura para os moradores de Resende. Com a Feira Livre conseguimos movimentar a economia local, além de divulgar os trabalhos dos artistas de nossa região – ainda disse Thiago Zaidan.