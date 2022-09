Projeto ‘Saúde Itinerante’ atende 430 pessoas em Piraí

Matéria publicada em 6 de setembro de 2022, 09:19 horas

Piraí – Foi mais um sucesso o projeto Saúde Itinerante, que aconteceu neste sábado, no Distrito de Cacaria, com um pouco mais de 430 atendimentos, somando todas as secretarias parceiras.

O Trailer da Odontologia recebeu 26 pessoas; Caps e Semaia, 22. A fisioterapia atendeu 50 e outras mais 50 receberam orientações da Vigilância em Saúde. A USF de Cacaria fez mais de 30 atendimentos, enquanto o Laboratório aferiu a dosagem glicêmica em 43 pessoas. A Farmácia fez 32 orientações sobre acesso a medicamentos e o Hospital Flávio Leal recebeu 31 pessoas interessadas em saber sobre doação de sangue, destas, 06 novos doadores foram captados.

As demais secretarias parceiras também se destacaram, como Assistência Social (15), Educação (36) e a Secretaria de Transporte (40 sobre Tarifa Legal). A Cultura fez inscrição para os cursos de violão, teatro e ballet, e foram cadastrados currículos pelo SINE da Secretaria de Desenvolvimento Econômico. E ainda foram distribuídas 37 mudas pela Secretaria de Meio Ambiente, além de agendamento para castração de cão e gato pela Secretaria de Agricultura.

A recepção da população de Cacaria foi extraordinária durante todo o evento que teve como atração musical o cantor Jair Soares.

O Saúde Itinerante é um projeto é da Prefeitura de Piraí, coordenado pela Secretaria Municipal de Saúde, e tem o objetivo de levar ações da rede pública de saúde e das demais secretarias para os bairros do município, abrindo um diálogo maior entre a população e o Governo.