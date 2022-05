ProJovem Urbano têm início nesta terça-feira com vagas ainda abertas em Volta Redonda

Matéria publicada em 24 de maio de 2022, 13:07 horas

Jovens entre 18 e 29 anos poderão concluir o Ensino Fundamental e ter uma qualificação profissional. Estudantes receberão auxílio de R$ 100 e transporte

Volta Redonda – As aulas do Programa Nacional de Inclusão de Jovens (ProJovem Urbano) de Volta Redonda têm início nesta terça-feira (24), no Colégio Professora Delce Horta Delgado, no bairro Aterrado, das 18h30 às 22h. A iniciativa é voltada para jovens entre 18 e 29 anos que saibam ler e escrever, e que querem concluir o Ensino Fundamental (até o 9º Ano). O curso tem duração de 18 meses e oferece qualificação profissional (Administração), aulas de informática e bolsa auxílio de R$ 100, além de transporte. Ainda há 20 vagas disponíveis.

Interessados podem procurar o escritório do ProJovem Urbano, na Secretaria Municipal de Educação (SME), de segunda à sexta-feira, das 8h às 16h, munidos de cópia da identidade, CPF, Certidão de Nascimento, e de comprovante de residência. Também é preciso apresentar o original do Histórico Escolar e levar duas fotos 3×4. O endereço é Rua Santa Helena, Nº 22, bairro Niterói. Outras informações podem ser obtidas pelos telefones: (24) 3356-7000 ou (24) 99873-4492.

Na noite da última segunda-feira (23), uma atividade no Colégio João XXIII, marcou o começo das aulas. A aula inaugural contou com a participação de alunos e professores.

“O ProJovem Urbano que é um programa do Governo Federal que tem como finalidade a formação integral dos jovens, por meio de uma efetiva associação entre a formação básica para a conclusão do Ensino Fundamental, e uma qualificação profissional, buscando assim a reinserção destes jovens na escola e no mundo do trabalho, oportunizando-lhes desenvolvimento humano e exercício efetivo da cidadania”, afirmou a coordenadora do ProJovem Urbano em Volta Redonda, Vanda Sobreira.

A parceria com a coordenação do ProJovem acontece por meio das secretarias de Educação (SME), de Ação Comunitária (Smac), além da Fevre (Fundação Educacional de Volta Redonda). De acordo com a secretária de Educação, Therezinha dos Santos Gonçalves, a Tetê, para que o programa pudesse ser executado neste ano, a prefeitura está oferecendo um auxílio e oferecendo transporte.

“A pandemia afastou muita gente dos estudos e são muito importantes parcerias como essa para que possamos resgatar esse público, além de dar oportunidade para quem quer concluir os estudos. Mais uma vez o prefeito Neto mostra que o investimento na Educação é prioridade do governo municipal”, afirmou Tetê.