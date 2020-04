Prorrogada as inscrições do Colégio Naval da Marinha

Matéria publicada em 26 de abril de 2020, 14:56 horas

Brasília- A Marinha do Brasil prorrogou as inscrições do concurso do Colégio Naval mais uma vez, agora elas serão aceitas até 03 de maio e a taxa deve ser paga até dia 07. As inscrições podem ser feitas no site: www.ingressonamarinha.mar.mil.br, a taxa é de R$65.

São 143 vagas de nível fundamental completo. Outro concurso com inscrições abertas é da Escola Naval, com prazo até 10 de maio para 22 vagas de ensino médio.

Colégio Naval

Quem deseja fazer o ensino médio e ter formação militar naval deve aproveitar essa oportunidade no Colégio Naval, que fica na cidade de Angra dos Reis, no estado do Rio de Janeiro. É preciso ser brasileiro nato, do sexo masculino, ter 15 anos completos e menos de 18 no dia 1° de janeiro de 2021 e ensino fundamental completo.

Escola Naval

Já aqueles que buscam o ensino superior devem prestar o concurso para a Escola Naval, que fica na cidade do Rio de Janeiro. São 12 vagas para mulheres e 10 para homens. É preciso ser brasileiro (a) nato (a), ter 18 anos completos e menos de 23 no dia 1º de janeiro de 2021, entre outros requisitos.