Matéria publicada em 7 de junho de 2021, 12:50 horas

Pinheiral – A prefeitura prorrogou até a próxima quinta-feira, 10, as inscrições para emissão da Carteira Nacional do Artesão, que podem ser realizadas através do site www.artesanatobrasileiro.gov.br ou na sede da Secretaria Municipal de Esporte, Cultura, Lazer e Turismo. Os atendimentos serão das 9h às 11h e de 14h às 16h30 para auxiliar no cadastro daqueles que possuem dificuldades ou não tiverem acesso à internet. Para efetivar o cadastro é necessário estar portando CPF, RG, três fotos do produto no celular e ter um endereço de e-mail válido.

A Carteira Nacional do Idosos é uma parceria com a Secretaria de Estado de Turismo do Rio de Janeiro (SETUR-RJ) e o Governo Federal, por meio do Programa de Artesanato do Estado do Rio de Janeiro, e visa fomentar, apoiar e incentivar os artesãos locais.

A entrega oficial da carteira nacional dos artesãos será realizada no dia 18 de junho, na Praça Igor Sousa (ao lado da prefeitura, no centro), às 10h, e fará parte da programação de comemoração dos 26 anos da cidade, comemorado em 13 de junho.

A Carteira Nacional do Artesão proporciona aos profissionais inúmeras vantagens como o acesso a microcrédito e vantagens como a participação em feiras do Programa de Artesanato Brasileiro (PAB) e do Programa Estadual, capacitações, auxílio para divulgar trabalhos e benefícios com instituições parceiras, como descontos na compra de matéria-prima.

“Estaremos com funcionários disponíveis para auxiliar os profissionais no momento das inscrições que serão feitas através do site, deixando claro que os interessados também podem se inscrever por conta própria, basta seguir o passo a passo exibido no site da SETUR-RJ”, ressaltou Tânia Amorim, diretora da SEMECULT.

Dúvidas e demais informações podem ser adquiridas através do telefone (24) 3356-2368.

Passo a Passo

O processo para a inscrição é feito em duas etapas: o pré-cadastro no site do PAB (Programa do Artesanato Brasileiro), seguido pela curadoria técnica pelo Programa de Artesanato Estadual. Confira os seis passos para a conclusão do cadastro.

1º: acesse o Portal do Artesanato Brasileiro através do link www.artesanatobrasileiro.gov.br.

– Clique no botão login e em seguida em pré-cadastro

2º. Caso o artesão não possua conta no gov.br, ele deverá clicar na opção “Crie sua conta” para efetuar o cadastro no portal de serviços do Governo Federal.

3º. Depois da autenticação do login no gov.br, o artesão deverá autorizar o uso de dados pessoais no serviço do PAB. – Em seguida, ele será direcionado para a tela inicial do pré-cadastro para responder o formulário.

4º. Depois de solicitar o pré-cadastro, o usuário receberá um e-mail com as próximas instruções.

5º. Uma vez feito o pré-cadastro, o usuário pode acompanhar o andamento do processo, na sessão “Acompanhar Pré-Cadastro”.

6º. Depois de ter a solicitação aprovada, chegou a hora do teste de habilidade, que também será online. Basta que o profissional entre em contato pelo WhatsApp do Programa de Artesanato do Estado do RJ: (21) 99489 – 4395.

– No teste, será necessário o envio de um vídeo do artesão, fazendo e explicando o seu trabalho, assim como é feito na curadoria presencial.