PSF do Ano Bom terá capacidade para atender 4 mil pessoas por mês

Matéria publicada em 20 de setembro de 2020, 11:01 horas

Barra Mansa – As obras de implantação do posto de saúde no Ano Bom seguem na reta final. A unidade está sendo instalada no prédio onde funciona o Cremeb (Centro de Referência Médica de Barra Mansa) e terá capacidade para atender até quatro mil pessoas por mês.

O PSF ofertará, por meio do NASF (Núcleo de Atendimento à saúde da Família), serviços de atendimento ginecológico, pediatra, fisioterapeuta, psicologia e assistente social. Também serão realizados atendimentos odontológicos, vacinação e procedimentos, como curativos e outros.

A expectativa do Secretário de Saúde Sérgio Gomes é de que o PSF comece a funcionar ainda este ano. “Nossa meta é entregar mais esse serviço à população até novembro. Na sequência, daremos continuidade ao projeto de implantação dos serviços de atendimento vascular e pré-diabético, além da melhoria e modernização do laboratório municipal”, disse.