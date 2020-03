Quatis aguarda novas doses da vacina contra a gripe

Matéria publicada em 23 de março de 2020, 19:44 horas

Quatis– A procura pela vacina contra a gripe em Quatis foi grande e no primeiro dia da campanha, iniciada ontem (23), a Secretaria Municipal de Saúde decidiu suspender, temporariamente, o atendimento no posto montado no pátio da prefeitura e nas unidades de saúde. A Secretaria informou que buscar uma nova forma de atender os idosos nas unidades sem provocar aglomeração. A suspensão vale até Quatis receber novas doses da vacina.

A Secretaria solicitou aos idosos com 60 anos ou mais para continuar com o agendamento para receber a vacina em casa. Os telefones para atendimento são: (24) 3353-2624 ou 3353-6220.

– Os nossos idosos não precisam ficar preocupados porque a vacinação, no caso deles, vai até o dia 15 de abril. Por isso que pedimos para que continuem a fazer o agendamento para a visita dos nossos técnicos da imunização. Assim que recebemos novas doses da vacina do Estado e do Governo Federal, revisaremos o cronograma de atendimento. Mas todos os nossos idosos serão vacinados – garantiu a secretária Cleonice Ramos.

Primeiro dia de vacinação

De acordo com a Secretaria, nesse primeiro dia de vacinação foram imunizados 560 pessoas, sendo 535 idosos. Quase 3 mil pessoas formam o público-alvo para vacinação contra a influenza em Quatis. A meta estipulada para os municípios do estado do Rio de Janeiro é imunizar pelo menos 90% deste público. Além dos idosos, os profissionais de saúde estão incluídos nesse primeiro grupo a ser vacinado até o dia 15 de abril.

A segunda fase começa no dia 16 de abril com a imunização de professores, profissionais das forças de segurança e salvamento, portadores de doenças crônicas e outras condições especiais.

No dia 09 de maio, será a vez de serem vacinados as crianças de seis meses a menores de seis anos, gestantes, puérperas (até 45 dias depois do parto), indígenas, adolescentes e jovens do sistema prisional e adultos de 55 a 59 anos de idade.