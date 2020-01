Quatis conclui limpeza no distrito de Falcão para festa do padroeiro

Matéria publicada em 16 de janeiro de 2020, 18:48 horas

Quatis- O trabalho de limpeza no distrito de Falcão deve ser concluído nesta sexta-feira (17). A limpeza das vias está sendo feita por equipes da Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Serviços Públicos. A ação nesta semana vem sendo reforçada devido à festa de São Sebastião, padroeiro do distrito. O evento é considerado um dos acontecimentos principais do calendário de Quatis.

O serviço de manutenção começou na quarta-feira (15) com capina, roçada, varrição, desobstrução de bueiros e pintura de meio-fio, além da revisão do sistema de iluminação pública. A equipe atua com o auxílio de ferramentas manuais e um caminhão.

A festa

Organizada pelo conselho comunitário do distrito, a festa de São Sebastião conta com o apoio da prefeitura também na montagem de barracas e na vigilância ostensiva, através da Guarda Municipal. A programação religiosa prevê a celebração de quatro missas. Nos dias 17 (sexta-feira) e 18 (sábado), as missas vão se iniciar às 18 horas, e serão presididas pelos padres José de Arimatéia e Samuel Camargo, respectivamente.

Já no domingo (19), a missa começará às 10h, sob a presidência do padre Gildo Nogueira Gomes, pároco da Paróquia de Nossa Senhora do Rosário (Quatis). Por sua vez, na segunda-feira (20), data na qual a igreja católica celebra o dia de São Sebastião, haverá procissão seguida de missa presidida por dom Francisco Biasin, bispo emérito da Diocese de Barra do Piraí-Volta Redonda.

Com relação à programação recreativa, os eventos previstos são os seguintes: dia 17, sexta-feira, bingo, às 20 horas; dia 18, sábado: som mecânico (14h), leilão de prendas (19h30) e forró com a banda Houston Country (a partir das 20h30); dia 19, domingo: som mecânico (12h), leilão de gados (13h) e forró com a mesma banda do sábado, ou seja, Houston Country (a partir das 17h). As barracas funcionarão diariamente, com cachorro-quente, salsichão, doce, churrasquinho, salgados e pizza frita.