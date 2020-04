Quatis instala lavadores públicos nas ruas como medida de combate à Covid-19

Matéria publicada em 24 de abril de 2020, 19:47 horas

Quatis- A prefeitura começou a instalar esta semana cinco lavadores públicos contendo sabão líquido e papel toalha para que as pessoas possam lavar as mãos quando estiverem nas ruas. Os primeiros lavadores foram instalados no recuo de entrada do Banco Sicredi e o outro na Praça Teixeira Brandão, ambos no Centro. Os outros três serão instalados na mesma região.

De acordo com a prefeitura, os locais estão sendo escolhidos estrategicamente, em pontos onde há câmeras de segurança de lojas e agências bancárias que possam auxiliar a administração municipal com imagens caso haja atos de vandalismo contra os novos mobiliários urbanos da cidade.

O prefeito Bruno de Souza (MDB) frisou que a iniciativa não pode ser encarada pela população como um estímulo para que saiam de casa e sim, “uma pequena e simples ação do poder público de auxílio a quem inevitavelmente precisa ir às ruas”.

– Mantemos a nossa posição e recomendação de que a população evite circular pelas ruas. O isolamento ainda é necessário como medida de prevenção ao Covid-19. Precisamos muito da colaboração de todos os moradores – disse o prefeito.

Auxílio-alimentação

A Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos, informou nesta terça-feira, dia 24, que está em fase final o processo para a concessão de um auxílio-alimentação, no valor de R$ 120. O benefício será pago com recursos próprios da Prefeitura e será concedido às famílias que se encontram em situação de vulnerabilidade social dentro do município nesse período de pandemia. A previsão é de que a entrega tenha início na próxima semana. Já os critérios para ter direito ao benefício serão divulgados oportunamente.

A Secretaria informa ainda que os possíveis beneficiários não precisam se dirigir aos Centros de Referência da Assistência Social (CRAS) do município, pois todo o contato será realizado por meio telefônico. O número será divulgado também no momento oportuno.