Quatis lança material pedagógico virtual para estudantes durante isolamento social

Matéria publicada em 15 de maio de 2020, 14:36 horas

Quatis– Tendo em vista a suspensão das atividades escolares devido à pandemia do novo coronavírus, a Secretaria Municipal de Educação, lançou nesta quinta-feira, dia 14, o projeto “Orientações de Atitudes”, um material pedagógico virtual elaborado pelo corpo técnico da secretaria que poderá ser acessado virtualmente pelos estudantes.

Por meio do endereço: atitude2020aluno.wixsite.com/orientações, os alunos terão acesso a vários conteúdos como dicas de livros, filmes, tutoriais, músicas, vídeos, blogs, sites, visitas virtuais a museus, brincadeiras e jogos que os pais poderão vivenciar com seus filhos uma nova forma de enfrentar o isolamento. O material também está disponível na página do Facebook criada pela Secretaria Municipal de Educação. O endereço é: www.facebook.com/sme.quatis.5

De acordo com a secretária municipal de Educação, Patrícia Vidal, o projeto oferece sugestões de atividades para alunos da Educação Infantil ao EJA (Educação para Jovens e Adultos). Ela ressalta que as atividades não tem caráter obrigatório, não serão consideradas como conteúdo programático e não serão cobrados no retorno às aulas.

– Resolvemos elaborar esse projeto a pedido de alguns pais que queriam ocupar o tempo ocioso dos filhos com alguma atividade educativa. Sabemos que no nosso universo de alunos da rede municipal, muitos não possuem computador em casa ou celular. Mas esses alunos e seus pais não precisam ficar preocupados. A participação não é obrigatória e não será cobrado nada na volta às aulas. Não precisam ficar angustiados porque quando voltarmos com as aulas faremos um trabalho especial de apoio aos alunos – explicou a secretária.

Patrícia acrescentou ainda que a opção de produzir material impresso para os alunos foi descartada por receio de que no manuseio da produção do material desde a gráfica até a sua distribuição pudesse ocorrer a contaminação pela Covid-19 e levar risco a saúde de alunos e familiares.

– Essa proposta utilizando ferramentas virtuais têm como objetivo salvaguardar a saúde dos nossos alunos, professores e demais servidores da Educação ao manter o isolamento social nesse momento de pandemia. Estamos seguindo as orientações dos organismos de saúde. Mas desejamos que tudo passe logo e possamos retomar as atividades letivas presenciais e que nossos alunos possam estudar e aprender num ambiente que seja saudável e seguro – afirmou Patrícia.