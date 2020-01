Quatis promove vacinação contra o sarampo na zona rural

Matéria publicada em 31 de janeiro de 2020, 19:28 horas

Quatis- As duas unidades de atenção básica da zona rural, uma no distrito de Falcão e a outra no distrito de São Joaquim, estão disponibilizando a vacinação contra o sarampo neste ‘Dia D’, marcado para este sábado (1º). As doses serão aplicadas de 8h às 14h, já nos postos da área urbana, a vacinação acontece de 8h às 16h.

O coordenador do Programa Municipal de Imunização, Wendell Monteiro, esclareceu que, com a realização do ‘Dia D’ na zona rural, a prefeitura planeja ampliar o número de moradores imunizados durante a campanha deste sábado. No entanto, segundo Wendell, muitos moradores de Falcão e São Joaquim já foram imunizados, nos postos da área urbana ou através das unidades volantes que percorreram estas comunidades ao longo dos últimos meses.

– Com o Dia D em Falcão e São Joaquim, nossa proposta é alcançar os cidadãos que, por um motivo ou outro, ainda não procuraram pela vacina – disse Wendell.

Todas as pessoas que se dirigirem aos postos de saúde deverão apresentar a caderneta de vacinação, principalmente no caso das crianças, e o Cartão SUS. Os três segmentos que formam o público-alvo vão receber as seguintes doses: seis meses a 11 meses e 29 dias (uma dose); crianças, adolescentes, jovens e adultos de um ano, 11 meses e 29 dias (duas doses, mediante avaliação do cartão); e adultos de 30 anos a 59 anos, 11 meses e 29 dias (uma dose e a dupla viral).