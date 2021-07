Quatis recebe 210 novas doses de vacina contra Covid-19

Matéria publicada em 18 de julho de 2021, 10:49 horas

Quatis – Na tarde deste sábado (17), a Prefeitura de Quatis, por meio da Secretaria de Saúde, recebeu mais uma remessa de vacinas contra a Covid-19.

A remessa, com 210 doses da Astrazeneca, enviada pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro, dará continuidade à vacinação, seguindo o Plano Nacional de Imunização do Ministério da Saúde.

Os antígenos foram entregues à técnica de enfermagem Simone Geonnasi Rodrigues e à equipe, que acompanhou o transporte ao local de armazenamento de Quatis.