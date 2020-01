Quatis reforça chamado para vacina contra a febre amarela

Matéria publicada em 17 de janeiro de 2020, 19:07 horas

Quatis- A prefeitura está reforçando o chamado para a vacinação contra a febre amarela nas cinco unidades médicas em que o medicamento é aplicado. Devem ser imunizadas obrigatoriamente todas as crianças a partir dos noves meses, além dos adolescentes, jovens e adultos que ainda não tenham recebido a dose.

A vacina é aplicada de segunda a sexta-feira, só que em unidades diferentes, a cada dia. Na segunda-feira, a imunização acontece na Clínica da Família, no bairro Nossa Senhora do Rosário. Já no restante da semana as doses são aplicadas na Casa da Criança (terça-feira) e nas unidades do Programa Saúde da Família dos bairros Mirandópolis (quarta-feira), Jardim Independência (quinta-feira) e Jardim Pollastri (sexta-feira).

O coordenador do Programa de Imunização, Wendell Monteiro, explicou que vacina contra a febre amarela foi inserida no calendário das unidades básicas de saúde do estado do Rio de Janeiro a partir de 2017, motivo pelo qual as doses passaram a ser aplicadas rotineiramente nos postos de Quatis.

Ele destacou ainda que, na dúvida se já foram imunizados ou não, os adolescentes, jovens e adultos devem procurar a unidade médica para receber a dose. No que diz respeito às crianças a partir dos nove meses, os pais ou responsáveis deverão apresentar a caderneta de vacinação.

A doença

A febre amarela é transmitida apenas através da picada do mosquito Aedes aegypti, sendo que existem dois tipos da doença: silvestre e urbana. A grande maioria dos casos positivos confirmados no Brasil ao longo dos últimos anos tem sido do tipo silvestre, daí a importância de as pessoas que forem viajar ou estiveram recentemente em áreas de matas tomarem o medicamento. Os sintomas principais da febre amarela são os seguintes: febre com calafrios, dores de cabeça intensas, dores nas costas, dores musculares, vômitos, fraqueza e fadiga.