Quatis tem programa especial para recolhimento de pneus

Matéria publicada em 21 de janeiro de 2020, 17:08 horas

Quatis- A prefeitura transportou 331 pneus inservíveis na manhã de anteontem (20) para o ecoponto de Resende (ponto de coleta deste material). A iniciativa faz parte do programa especial de recolhimento de pneus inservíveis feito em Quatis, através da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, dentro das ações voltadas à coleta seletiva de lixo.

A prefeitura informou que em média, ao longo dos últimos sete anos, pelo menos dois mil pneus inservíveis têm sido recolhidos anualmente em Quatis e descartados de forma adequada.

– O descarte incorreto de pneus causa a degradação ambiental e a ocorrência de transtornos à preservação da saúde pública, daí as campanhas educativas permanentes e a coleta seletiva, ambas as ações realizadas pela Secretaria de Meio Ambiente. Entre outros transtornos causados, está à poluição do solo e da atmosfera, a contaminação do ecossistema, a destruição da fauna e da flora, além do aumento dos riscos da formação de focos para a proliferação de animais, mosquitos e demais insetos causadores de doenças, como, por exemplo, dengue e febre amarela – explicou o diretor do Departamento de Licenciamento, Fiscalização e Controle do Meio Ambiente da Prefeitura de Quatis, Jailson Batista.

Por meio de folhetos distribuídos através das contas de água, os moradores são orientados pela prefeitura a encaminhar os pneus inservíveis às borracharias e estabelecimentos de consertos de bicicletas e motocicletas, entre outras unidades do mesmo segmento, que, por sua vez, armazenam o material coletado e o repassam para o programa de coleta seletiva de lixo da prefeitura.

– Uma vez reciclados, os pneus inservíveis se transformam em outros materiais, como, por exemplo, na produção de massa asfáltica, cimento, estofado e materiais destinados ao ramo de siderurgia, servindo ainda como matéria prima para a fabricação de calçados e materiais de construção – comentou Jailson.

A partir destes procedimentos, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente providencia o transporte até o ecoponto de Resende. Os 12 estabelecimentos de Quatis que recebem pneus inservíveis para a destinação correta de pneus se localizam nos bairros Mirandópolis, Jardim Pollastri, Água Espalhada, Centro e na Estrada Quatis-Floriano (Rodovia RJ-159).