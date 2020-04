Quatro unidades básicas de saúde funcionam com horário estendido em Volta Redonda

Matéria publicada em 12 de abril de 2020, 19:40 horas

Volta Redonda- Quatro unidades básicas de saúde seguem abertas com horários estendidos, nos bairros Volta Grande, Vila Mury, 249 e São João, de segunda a sexta-feira, até às 22h. Esses postos são referenciados para atendimento de suspeitos da Covid-19, o novo coronavírus.

Segundo o secretário de Saúde, Alfredo Peixoto, as quatro unidades de saúde são referenciadas para o atendimento de quem está com sintomas da Covid-19.

– O intuito é evitar uma procura excessiva nas unidades de emergência. São unidades referenciadas e, caso estejam com sintomas da Covid-19, devem procurar uma delas. Também criamos o Centro de Doenças Respiratórias, em parceria com Hinja, Unimed e Governo do Estado, que funciona de segunda a sexta, das 8h às 17h, no Retiro – disse Alfredo.

O prefeito Samuca Silva, por sua vez, destacou a importância da população em seguir as medidas de isolamento social e as orientações dos órgãos de saúde.

– Volta Redonda está mantendo as medidas de restrição. Mas é importante cada um fazer sua parte, ficando em casa, fazendo a higiene correta, lavando as mãos e, caso necessário, se precisar ir às ruas, recomendamos o uso de máscaras. O vírus é mundial e está na cidade. Por isso precisamos estar vigilantes – enfatizou Samuca.