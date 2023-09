Queimada em área da CSN, na Rodovia do Contorno, chega próximo à portaria de condomínio

Volta Redonda – Uma queimada de grandes proporções na tarde desta segunda-feira (11), com muita fumaça, pôs em risco o trânsito da Rodovia do Contorno e os moradores do Condomínio Alphaville, que fica às margens da rodovia.

Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas por moradores e controlaram as chamas na área, que pertence à CSN. De acordo com informações apuradas pelo DIÁRIO DO VALE, apenas as paredes das casas do Alphaville que fazem divisa com o terreno incendiado foram afetadas.

Atualização às 16h35: Em nota, a CSN informou que a equipe de combate a incêndios da siderúrgica está no local, trabalhando junto ao Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro.