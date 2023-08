“Queremos que os motociclistas e motoristas sigam as regras de trânsito”

Barra do Piraí – A Guarda Municipal de Barra do Piraí está alertando motoristas, motociclistas de ciclomotores e equipamento de mobilidade individual como skate, patins, monociclo, hoverboard e longboard elétricos) e bicicleta com motor auxiliar, a redobrarem a atenção, seguir as regras de trânsito e utilizar equipamento de segurança nas vias públicas.

De acordo com o comandante da Guarda Municipal de Barra do Piraí, Enoch de Mello, as exigências estão seguindo os parâmetros do Contran e tem como objetivo garantir a segurança dos pilotos e pedestres. “Hoje quem está responsável pelo trânsito é a Guarda Municipal, então, nós buscamos deixar claro que estamos à disposição de todos. Queremos enfatizar o quão importante é que os motoristas sigam as regras. Por isso, se resguardem, usem capacete e estejam com seus veículos do modo correto”, finaliza o comandante.

O prefeito de Barra do Piraí, Mario Esteves, salientou a importância de seguir os requisitos e apontou como a Guarda Municipal está, a todo momento, disponível para orientar os cidadãos da melhor maneira possível. “A fala da Guarda Municipal é essencial pois aborda um assunto que, para muitos, pode ser confuso. A prefeitura tem procurado garantir a mobilidade urbana e a segurança dos barrenses por várias frentes, por isso, entender os requisitos para a circulação nesses veículos, com certeza, auxilia a manter a ordem e resguardar tanto os pedestres quanto os motoristas”, afirma o chefe do executivo.

Mello cobra uso de equipamentos de segurança

O comandante da Guarda Municipal de Barra do Piraí, Enoch de Mello, explicou que ciclomotor é todo veículo de duas ou três rodas em que o motor não exceda 50 cilindradas ou que o motor de propulsão elétrica tenha potência máxima de 4 kW e velocidade máxima de fabricação de 50 km/h. Também se encaixam bicicletas equipadas com motores ou dispositivo de geração de força motriz agregados posteriormente à sua estrutura. Além disso, de acordo com o Conselho Nacional de Trânsito (Contran), tanto o condutor quanto o passageiro de motocicletas, motonetas, ciclomotores, triciclos motorizados e quadriciclos motorizados devem usar um capacete devidamente afixado à cabeça com a alça jugular ajustável passando por debaixo do queixo.