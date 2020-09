Reabertura de clubes sociais é autorizado pela Justiça

Matéria publicada em 30 de setembro de 2020, 11:44 horas

Volta Redonda-Impedidos de funcionar em decorrências das medidas restritivas contra o coronavírus, os clubes sociais e espaços recreativos agora estão autorizados a voltar a funcionar, mas por enquanto estão dependendo somente da publicação do decreto da prefeitura estabelecendo as medidas preventivas a serem seguidas.

O acordo foi homologado na terça-feira (dia 29) pelo juiz da 6ª Vara Cível de Volta Redonda, Andre Aiex Baptista Martins.

O magistrado considerou os fundamentos expostos na manifestação das partes, pugnando pela modificação parcial dos acordos homologados nestes autos, a fim de permitir a reabertura dos locais e a retomada das atividades.

Com a decisão os clubes e espaços recreativos serão obrigados, entre outras coisas, a utilizar equipamentos de proteção individual, a serem fornecidos pelo estabelecimento, por todos os funcionários, colaboradores, terceirizados e prestadores de serviço; disponibilizar álcool 70% a todos os clientes e frequentadores; realizar a manutenção dos banheiros, vestiários e demais locais do estabelecimento com higienização.

O uso de máscaras de proteção facial, conforme o disposto no Decreto nº16.124/2020, também será obrigatório.