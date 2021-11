Recém-nascido no Hospital da Mulher de Barra Mansa recebe vacina BCG antes da alta médica

Matéria publicada em 9 de novembro de 2021, 16:03 horas

Barra Mansa – O Hospital Maternidade Theresa Sacchi de Moura, o Hospital da Mulher, em Barra Mansa, está aplicando a vacina BCG nos recém-nascidos antes de receberem alta médica. O imunizante é a principal maneira de prevenir a tuberculose em crianças. A vacina é ofertada gratuitamente na rede SUS, em dose única.

A diretora do Hospital da Mulher, Fernanda Chiesse, explica que a vacina é a única imunização contra a tuberculose. É recomendada a aplicação da dose nas crianças ao nascerem, ou na primeira visita ao serviço de Saúde.

“A dose deve ser administrada o mais cedo possível, preferencialmente quando ainda estiver na maternidade. O recomendado é que ela seja tomada após o nascimento ou até antes da criança completar cinco anos de idade” explicou Fernanda.

A diretora acrescentou ainda, que “através desta ação, garantimos que os bebês internados recebam a vacina e fiquem imunizados contra a forma mais agressiva da tuberculose, evitando a exposição precoce da criança”.

O secretário de Saúde, Sérgio Gomes, explicou o objetivo maior dessa oferta da vacina no hospital. “Queremos garantir que todas as crianças do município recebam o quanto antes a dose do imunizante. Assim, vamos melhorar os indicadores de cobertura vacinal proposto pelo Ministério da Saúde, que é de 95%, e evitar que haja circulação do bacilo de Koch que contamina os menores”.

A coordenadora de Imunização do município, Marlene Fialho, acrescentou que “se por algum motivo o recém-nascido não receber durante o período de internação a vacina, poderá procurar o mais breve possível um dos postos de saúde do município onde é realizada a vacinação no decorrer da semana”.

O calendário semanal da vacina BCG em Barra Mansa é o seguinte: UBS Centro e PSF Júlio Caruso (segunda-feira); PSF Saudade e PSF Vila Delgado (terça-feira); PSF Santa Lucia e PSF Siderlândia (quarta-feira); PSF Clinica da Família e UBS São Judas (quinta-feira); PSF Vila Alegre, PSF Roselândia e PSF Boa Vista II (sexta-feira).