Matéria publicada em 15 de abril de 2021, 09:03 horas

Objetivo é solucionar problema antigo que danifica o asfalto da via no Retiro

Volta Redonda- Com o objetivo de resolver um problema antigo que afeta a via, inclusive danificando o asfalto, a Prefeitura de Volta Redonda, por meio da secretaria de Infraestrutura (SMI), iniciou a construção de uma rede de drenagem de água pluvial na Estrada União, altura do bairro Retiro.

De acordo com a subsecretária de Infraestrutura, Poliana Gama, o problema tem afetado principalmente quem mora próximo do local e os motoristas que utilizam a via. “Vamos conseguir captar água de uma mina próxima à estrada e que acaba prejudicando o asfalto, para melhorar a drenagem do local”, explicou a subsecretária de Infraestrutura.

Segundo a prefeitura, estão sendo construídos 140 metros de rede de manilhas com 30cm de diâmetro, quatro caixas de captação e uma de inspeção. As equipes da SMI contam com o apoio de uma retroescavadeira e um caminhão.

A previsão é que os trabalhos sejam concluídos em aproximadamente uma semana. Desde o início do ano, a secretaria de Infraestrutura já construiu mais de 500 metros de rede de drenagem em vias da cidade.