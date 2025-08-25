terça-feira, 26 agosto 2025
Reforma da Academia da Vida é concluída e sede é reinaugurada em VR

Unidade da Fevre atende cerca de 280 alunos com mais de 60 anos

by Mayra Gomes

Foto: Cris Oliveira

Volta Redonda – “Bem-vindos os novatos e antigos à casa que abriga com amor e respeito”. A frase do poema da aluna da Academia da Vida Oscar Cardoso, Gilda Aurélia, recitada durante a reinauguração da sede da escola, na tarde desta segunda-feira (25), resumiu o sentimento de acolhimento dos alunos e profissionais da unidade da Fevre (Fundação Educacional de Volta Redonda), voltada para maiores de 60 anos.

Parte dos 280 alunos da Academia da Vida prestigiou a entrega da reforma da sede, localizada no acesso Laranja do Estádio da Cidadania, no Jardim Paraíba. O espaço recebeu obras de infraestrutura e reconfiguração, garantindo mais conforto e funcionalidade para alunos e profissionais.

A diretora da Academia da Vida, professora Márcia Regina da Silva Campos, deu boas-vindas aos presentes e agradeceu ao prefeito de Volta Redonda, Antonio Francisco Neto; ao presidente da Fevre, Caio Teixeira; e ao deputado estadual Munir Neto, pelo empenho em concluir a obra. “É uma grande conquista para nós que sonhamos em estar de volta ao lar”, disse.

O presidente da Fevre, Caio Teixeira, destacou a força-tarefa do governo municipal para retomar a reforma, iniciada em 2023 e suspensa após a primeira empresa contratada não conseguir dar continuidade aos serviços. “Com a nova licitação, vencida pela Conten Costa Ltda., as obras foram retomadas no fim do ano passado”, explicou.

O deputado estadual Munir Neto, que representou o prefeito na cerimônia, ressaltou a importância da Academia da Vida. “Além do trabalho do prefeito Neto e de toda a equipe, agradeço a cada aluno que confia no projeto e faz parte dele. Sem vocês, nada disso seria possível. A casa é de vocês”, afirmou.

Os secretários municipais de Assistência Social, Rosane Marques, a Branca; e de Educação, Osvaldir Denadai, parabenizaram os alunos e profissionais pelo novo espaço. Também participaram do evento vereadores, representantes da FOA, além de autoridades municipais e regionais.

Foto: Cris Oliveira

 

 

 

 

