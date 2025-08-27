quarta-feira, 27 agosto 2025
Fale conosco

Reforma e ampliação da UPA Santo Agostinho serão entregues nesta sexta (29)

Unidade de Pronto Atendimento passa por reforma e amplia capacidade de atendimento em 45%

by adrielly ribeiro

Volta Redonda – A Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do bairro Santo Agostinho será reinaugurada nesta sexta-feira (29), às 19h, após passar por uma reforma e ampliação completa. Com investimento do Governo do Estado, as melhorias vão permitir que a unidade aumente em 45% a sua capacidade de atendimento.

“Hoje a capacidade de atendimento na Faetec, onde funciona temporariamente a UPA, é de aproximadamente 170 pessoas por dia. O novo espaço vai ampliar essa capacidade para cerca de 250 pacientes/dia, beneficiando os moradores do Santo Agostinho e de localidades próximas, como a região do Volta Grande”, explicou o coordenador-administrativo da UPA Santo Agostinho, Nelson Gonçalves.

A nova estrutura da UPA para atendimento de urgência e emergência conta com nova climatização em todas as salas, além de novos itens de acabamento; modernização da sala de raios-x; um Setor de Laboratório para maior agilidade nos resultados e apoio aos atendimentos médicos; e o Setor de Esterilização, que vai evitar o deslocamento de materiais e funcionários para outras unidades de saúde. A UPA ganhou também uma nova e moderna recepção, para melhor acolhimento aos usuários, além de nova iluminação, mobiliário e equipamentos, como 15 camas hospitalares.

A secretária municipal de Saúde, Márcia Cury, destacou que a inauguração da UPA representa um compromisso cumprido: o de cuidar das pessoas, de salvar vidas e de fortalecer a rede de saúde do município. “Que esta unidade seja motivo de esperança e confiança para cada família que aqui buscar atendimento. Seguiremos trabalhando para que a saúde chegue a todos com qualidade, respeito e eficiência.”

Para o prefeito Antônio Francisco Neto, a reforma e ampliação da UPA vai beneficiar quem mais precisa: o usuário do SUS (Sistema Único de Saúde). “Volta Redonda é grata ao apoio do Governo do Estado, na figura do governador Cláudio Castro, e ao (deputado federal) Doutor Luizinho, que acreditam em nossa cidade e nos ajudam em diversas frentes, ume delas a Saúde. Os pacientes terão mais conforto e receberão um atendimento cada vez melhor.”

Você também pode gostar

CSN realiza Workshop de Transformação Digital em Volta...

Seminário em VR destaca importância do aleitamento materno

Copa Sesc de Futsal terá etapas em Barra...

Piraí sedia evento estadual para impulsionar pequenos negócios

Setor de serviços atinge 15,2 milhões de empregos...

MEP discute representatividade feminina e apoio a cursinhos...

Pinheiral debate desafios da amamentação em ação do...

PM apreende veículo suspeito de participação em homicídio...

No Abraão, Ilha Grande em Ordem interdita área...

Reprovados no exame do Detran que pagaram novo...

Deixe um comentário

Salve meu nome, e-mail e site neste navegador para a próxima vez que eu comentar.

Av. Pastor César Dacorso Filho nº 57 – Vila Mury – Volta Redonda – RJ – Cep 27281-670
Jornalismo (24) 99926-5051 | Comercial (24) 99974-0101 | Diário Delas (24) 99208-6681
Image partner > depositphotos

Facebook Twitter Youtube Instagram

© 2025 – DIARIO DO VALE. Todos os direitos reservados à Empresa Jornalística Vale do Aço Ltda. –  Jornal fundado em 5 de outubro de 1992 | Site: desde 1996