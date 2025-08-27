Reforma e ampliação da UPA Santo Agostinho serão entregues nesta sexta (29)

Volta Redonda – A Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do bairro Santo Agostinho será reinaugurada nesta sexta-feira (29), às 19h, após passar por uma reforma e ampliação completa. Com investimento do Governo do Estado, as melhorias vão permitir que a unidade aumente em 45% a sua capacidade de atendimento.

“Hoje a capacidade de atendimento na Faetec, onde funciona temporariamente a UPA, é de aproximadamente 170 pessoas por dia. O novo espaço vai ampliar essa capacidade para cerca de 250 pacientes/dia, beneficiando os moradores do Santo Agostinho e de localidades próximas, como a região do Volta Grande”, explicou o coordenador-administrativo da UPA Santo Agostinho, Nelson Gonçalves.

A nova estrutura da UPA para atendimento de urgência e emergência conta com nova climatização em todas as salas, além de novos itens de acabamento; modernização da sala de raios-x; um Setor de Laboratório para maior agilidade nos resultados e apoio aos atendimentos médicos; e o Setor de Esterilização, que vai evitar o deslocamento de materiais e funcionários para outras unidades de saúde. A UPA ganhou também uma nova e moderna recepção, para melhor acolhimento aos usuários, além de nova iluminação, mobiliário e equipamentos, como 15 camas hospitalares.

A secretária municipal de Saúde, Márcia Cury, destacou que a inauguração da UPA representa um compromisso cumprido: o de cuidar das pessoas, de salvar vidas e de fortalecer a rede de saúde do município. “Que esta unidade seja motivo de esperança e confiança para cada família que aqui buscar atendimento. Seguiremos trabalhando para que a saúde chegue a todos com qualidade, respeito e eficiência.”

Para o prefeito Antônio Francisco Neto, a reforma e ampliação da UPA vai beneficiar quem mais precisa: o usuário do SUS (Sistema Único de Saúde). “Volta Redonda é grata ao apoio do Governo do Estado, na figura do governador Cláudio Castro, e ao (deputado federal) Doutor Luizinho, que acreditam em nossa cidade e nos ajudam em diversas frentes, ume delas a Saúde. Os pacientes terão mais conforto e receberão um atendimento cada vez melhor.”