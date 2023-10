Região recebe exibição gratuita do documentário ‘Entroncamentos’

Sul Fluminense – O documentário ‘Entroncamentos: Vida e Memória nas Estações Ferroviárias do Vale do Paraíba’, da Quiprocó Filmes, aborda a ascensão e o declínio do transporte ferroviário na região do Vale do Paraíba fluminense. Em circuito pela região, o filme terá novas exibições gratuitas: uma no dia 27 de outubro, às 19h, no SESC Barra Mansa; e outra no dia 31, às 18h, no Cine Show de Barra do Piraí. Ao final da exibição, os diretores e roteiristas, Gabriel Barbosa e Fernando Sousa, vão promover um debate sobre o longa.

Além disso, nos dias 27 e 28, das 14h às 17h, Gabriel e Fernando conduzem uma Masterclass no SESC BM sobre argumento, direção, roteiro e pesquisa no cinema documentário. O evento é destinado a todos os interessados em conhecer a linguagem cinematográfica. Em Barra do Piraí, a Masterclass acontece nos dias 31 de outubro e 1º de novembro, das 14h às 17h, no Centro Cultural Rosemar Muniz Pimentel. Todas as atividades são gratuitas, mas as vagas para a Masterclass são limitadas e as inscrições devem ser feitas através de formulário,

Os diretores

Nascido em Barra do Piraí, Gabriel Barbosa é doutor e mestre em Antropologia pela Universidade Federal Fluminense, graduado em Ciências Sociais pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Começou trabalhando no mundo do cinema como Assistente de Direção do curta documentário “Intolerâncias da Fé”. Assina a direção, argumento e roteiro dos documentários “Nosso Sagrado”, “Nossos Mortos Têm Voz”, “Memórias de Aço”, “Respeita Nosso Sagrado”, “Entroncamentos” e Rio, Negro.

Mestre em Ciências Sociais pelo Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (PPCIS/UERJ), Fernando Sousa possui Especialização em Sociologia Urbana pela UERJ e graduação em Ciências Sociais pela Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro. Criou o argumento e realizou a pesquisa para a produção do documentário “Manobreiro de Água” e a direção, roteiro e argumento do filme “Intolerâncias da Fé”, ambos produzidos no âmbito do edital da faixa Sala de Notícias do Canal Futura. Assina a direção, roteiro e pesquisa do documentário Nosso Sagrado, Nossos Mortos Têm Voz e Entroncamentos e Rio, Negro, ambos produzidos pela Quiprocó Filmes.