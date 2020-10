Região terá ‘Dia D’ neste sábado de vacinação contra Sarampo, Poliomielite e outras doenças

Matéria publicada em 16 de outubro de 2020, 17:29 horas

Unidades de Saúde de Volta Redonda, Barra Mansa e Quatis funcionarão de 8h às 17h

Sul Fluminense- O “Dia D” de Vacinação para Sarampo, Poliomielite e Multivacinação acontece neste sábado, dia 17, na região nos municípios de Volta Redonda, Barra Mansa e Quatis. Todas as unidades da Atenção Básica vão abrir das 8h às 17h, para atualização vacinal de crianças e adolescentes. Em Volta Redonda, exceto os polos de triagem e atendimento de casos suspeitos da Covid-19, que são a UBS 249, UBSF São João, UBSF Vila Mury e UBSF Volta Grande.

Em Barra Mansa, todos os Postos de Saúde da Família (PSF) estarão abertos ofertando as doses das vacinas. Já em Quatis, a Clínica da Família (bairro Nossa Senhora do Rosário), os postos de saúde dos bairros Mirandópolis, Jardim Independência e Jardim Pollastri e a Casa da Criança, no Centro vão funcionar para atendimento.

A Campanha Nacional de Multivacinação, que começou no dia 05 de outubro, segue até o dia 30 deste mês. Para a imunização contra a Poliomielite, a Secretaria de Saúde de Volta Redonda (SMS), disponibiliza a VOP (Vacina Oral Poliomielite), para crianças de 1 ano a 4 anos, 11 meses e 29 dias nas unidades básicas do Conforto, Siderlândia, Jardim Paraíba, São Geraldo, Roma I, Agua Limpa I, Vila Brasilia, Dom Bosco e Santo Agostinho.

Na Campanha de Multivacinação, para atualização da caderneta de vacina, serão ofertadas todas as vacinas do calendário básico de vacinação da criança e do adolescente até 14 anos, 11 meses e 29 dias; além da imunização contra o Sarampo, que está disponível para a faixa etária de seis meses a 59 anos de idade (com avaliação do estado vacinal).

A Poliomielite é direcionada às crianças entre 12 meses a menores de 05 anos (04 anos, 11 meses e 29 dias). Já a Multivacinação, que visa a atualização do Calendário Vacinal, atenderá crianças e adolescentes de 0 a menores 15 anos (14 anos 11 meses e 29 dias) com a aplicação das vacinas contra sarampo, febre amarela, rubéola, caxumba e hepatites A e B.

A subsecretária de Saúde de Volta Redonda, Milene Paula de Souza, reafirmou a importância da vacinação para reduzir o risco de transmissão de enfermidades imunopreveníveis e convoca os pais a levarem seus filhos para participar da campanha.

– Com a realização do Dia D de Vacinação, esperamos facilitar o acesso da população à vacina. No sábado, fica mais fácil já que a maioria das pessoas não trabalha – acredita.

Para se vacinar, é preciso estar munido do cartão de vacinação e cartão SUS (Sistema Único de Saúde). A meta da Secretaria de Saúde de Barra Mansa é imunizar 95% das crianças de 1 a 4 anos para Poliomielite e 95% do público de 20 a 49 anos para Sarampo. Com esta campanha também haverá a avaliação de caderneta de todos os menores de 15 anos com o objetivo é atingir a cobertura de 95% de todas as demais vacinas.

A coordenadora do Setor de Imunização da Secretaria de Saúde de Barra Mansa, Marlene Fialho, detalhou como será o fluxo de vacinação nos postos.

– A campanha de multivacinação servirá para atualizar a caderneta dos menores de quinze anos. A vacina contra a poliomielite, conhecida como “gotinha”, será aplicada em crianças de um até quatro anos, onze meses e 29 dias de idade, e no caso do sarampo, pessoas de 20 a 49 anos, mesmo que já tenham tomada a vacina – destacou Marlene.

O secretário de Saúde de Quatis, Wendel Monteiro, explicou que após a ação deste sábado, as vacinas continuarão sendo aplicadas, de segunda a sexta-feira, até o final do mês.

– O Dia D foi definido pelo Ministério da Saúde como forma de mobilizar nacionalmente e conscientizar a população sobre a importância da imunização de seus filhos contra essas doenças. Por isso, faço um apelo aos pais e responsáveis para que aproveitem este sábado ou que não deixem de levar seus filhos até o final do mês em alguma unidade de saúde para que possamos proteger nossas crianças e adolescentes – convocou o secretário.

Combate à Covid-19

A Secretaria de Saúde de Quatis lembrou que o atendimento nas unidades de saúde durante a campanha de vacinação deverá seguir as normas de proteção contra a Covid-19. Pais, responsáveis, crianças maiores de dois anos e adolescentes deverão utilizar máscaras. Também deverá ser respeitado o distanciamento entre as pessoas e a presença somente de um acompanhante.